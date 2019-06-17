Участник аукциона думал, что ему повезло урвать дом за 580 тыс., и крупно ошибся

Недвижимость общей стоимостью более 11 млн рублей распродавали из-за задолженности прошлого владельца.

Житель Флориды считал, что ему крупно повезло, когда во время онлайн-аукциона ему удалось урвать участок земли вместе с домом всего за $9,1 тыс. (585 тыс. в рублях). Однако так он ещё никогда не ошибался. Оказалось, что за эти деньги он приобрёл маленькую территорию между двумя парковочными местами, сообщает Daily Mail.

Кервиль Холнесс был уверен, что он приобрёл виллу общей стоимостью $177 тыс. (11,3 млн в рублях), которую продавали за налоговые долги теперь уже бывшего владельца. Когда же мужчина осознал ошибку, то должностные лица лишь развели руками. Сделка прошла в соответствии с законодательством штата. Но после этого случая чиновники призвали быть внимательнее во время торгов и опубликовали предупреждение для остальных.

Купленный участок земли начинается у тротуара, где стоят два почтовых ящика, и проходит под стеной, разделяющей гаражи двух соседних вилл. Так он проходит до конца заднего двора. Пока не известно, почему эта территория не была присоединена ни к одному из частных домов.

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