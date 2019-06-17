Участник аукциона думал, что ему повезло урвать дом за 580 тыс., и крупно ошибся

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Фото © Googlemaps

Недвижимость общей стоимостью более 11 млн рублей распродавали из-за задолженности прошлого владельца.

Житель Флориды считал, что ему крупно повезло, когда во время онлайн-аукциона ему удалось урвать участок земли вместе с домом всего за $9,1 тыс. (585 тыс. в рублях). Однако так он ещё никогда не ошибался. Оказалось, что за эти деньги он приобрёл маленькую территорию между двумя парковочными местами, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Googlemaps</p>

Кервиль Холнесс был уверен, что он приобрёл виллу общей стоимостью $177 тыс. (11,3 млн в рублях), которую продавали за налоговые долги теперь уже бывшего владельца. Когда же мужчина осознал ошибку, то должностные лица лишь развели руками. Сделка прошла в соответствии с законодательством штата. Но после этого случая чиновники призвали быть внимательнее во время торгов и опубликовали предупреждение для остальных.

<p>Фото © Googlemaps</p>

Купленный участок земли начинается у тротуара, где стоят два почтовых ящика, и проходит под стеной, разделяющей гаражи двух соседних вилл. Так он проходит до конца заднего двора. Пока не известно, почему эта территория не была присоединена ни к одному из частных домов.

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