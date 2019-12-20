Желчь и трюки парикмахеров. О чём вам не расскажут в салонах красоты

Зачем мастера делают укладку, какие краски используют и что может заменить дорогие процедуры — выяснил Лайф.

Прайс что дышло

Анжела, парикмахер с 15-летним стажем, сменила за время работы немало салонов красоты. "Ни в одном, — говорит она, — не было так, чтобы клиентов хоть чуть-чуть, но не обманывали".

Самый распространённый трюк — взять за услугу больше, чем нужно. То, что положено "по закону", занести в кассу, а то, что сверху, положить себе в карман. Лежащие на ресепшене прайсы клиенты обычно не изучают, а если и изучают, то тут есть выход. Например, при стрижке коротких волос с вас возьмут как за средние. Или после окрашивания скажут, что пришлось использовать три краски, а не две. Приёмов множество.

— Однажды мы сделали два прейскуранта. Один (официальный) выкладывался, если хозяйка приходила в салон. А когда её не было, мы его заменяли своим. Никто из посетителей не догадывался. Некоторые клиенты ещё и на чай неплохо оставляли, — вспоминает Анжела.

Кстати, раньше в Москве чаевые в день могли составить 10 тыс. руб. и больше. Сейчас времена не такие тучные, но всё равно мастера не живут на одну зарплату.

— Клиентов оцениваем по одёжке. Если видим, что человек состоятельный, можем за ту же услугу взять с него больше денег, чем с того, кто выглядит попроще, — рассказывает парикмахерша. Ценники тут могут различаться даже на треть.

50 оттенков фиолетового

Окрашивание волос — Клондайк для находчивого мастера. На глазах у клиентов сам состав для окрашивания редко готовится. Часто мастера делают это в другом помещении, где творить можно всё что угодно. Например, потратить полтюбика краски, а взять с посетителя как за целый. Остатки израсходовать на другого клиента.

Тюбики можно подменить. Например, положить перед посетителем упаковку от Wella, а в работе применить более дешёвую краску. Бывает, в дорогих салонах используют просроченную косметику. Там закупают разные дорогущие спа-составы, краски всевозможных тонов, включая много оттенков фиолетового или розового. На такую экзотику любитель может долго не отыскаться. А к тому времени, как найдётся, срок годности уже истёк. Конечно, клиент об этом никогда не узнает. Но, как шутят в профессиональной среде, на всё найдётся голова.

Вы мне за всё заплатите

"Вам только постричься? Или будем делать что-то ещё?" — обычная фраза девушек на ресепшене, которые встречают клиента. Дальше всё зависит от их умения и мастера. Опытные легко раскрутят женщин (с мужчинами это хуже срабатывает) на ненужные услуги.

Беспроигрышный вариант — сделать сразу после стрижки укладку. Это скроет огрехи работы парикмахера и даст лишнюю копеечку. В чек могут включить и специальный уход за волосами, который посетитель не заказывал. К тому же вместо дорогих шампуней с бальзамами использовать более дешёвые средства. Достаточно просто налить в красивые бутылочки другой состав. Кто здесь распознает подлог?

Парикмахер Анжела вспоминает свою коллегу, использовавшую в работе шампуни, которые закупала в сети дешёвых магазинов Fix Price и за всё время ни разу не попалась.

— Средства для ухода, которые продаются в салоне, нужно сначала расхвалить. На это клиентки обычно ведутся и покупают их, конечно, с наценкой. Хотя могли бы то же самое заказать в Интернете и прилично сэкономить, — откровенничает Анжела.

Шикарные процедуры или деньги на ветер

Криотерапия, пирофорез, дарсонвализация, экранирование. Всё это подаётся как процедуры, которые должны сделать волосы шикарными (как будто из рекламы). А на самом деле тут всего лишь маркетинг, пафос и понты.

Каждая из этих услуг стоит дорого. Так что зарабатывать на них несложно. Главное — убедить клиента, что это ему надо.

После всех манипуляций волосы клиентов действительно будут блестеть, но обычно только до первого мытья. Потом всё вернётся в исходную позицию.

Вот, например, Olaplex, который должен восстанавливать волосы, помогать краске дольше держаться. Если всё делать правильно, то эффект может быть заметен относительно продолжительное время. Но тут вместо нужного эликсира в баночку могут налить что-то совсем другое (или просто разбавить состав). А могут сделать только первую часть процедуры, "забыв" о второй.

С экранированием волос, когда на них наносят витамины, та же история. Часто в работе используют обычный силикон, который легко смоет любой шампунь.

— Или возьмём ботокс для волос, за который клиент платит большие деньги. Здесь волосы могут перепитать препаратом. Должна быть маленькая дозировка, но мастер льёт больше, чтобы взять побольше денег. Процедура стоит 3–4 тыс. руб. Сверху легко можно накинуть ещё 2–3 тыс. А результата никакого. Более того, потом волосы станут жирными и человек не будет знать, что с ними делать, — делится Анжела.

С биозавивкой тоже беда. Например, приходит в салон девушка-блондинка. Для её завивки нужно взять специальный состав для окрашенных волос, а у парикмахера его может не оказаться. Тогда он использует другой. В итоге волосы сожжены.

— Все эти ламинирования, экранирования — всё равно что хорошим средством голову помыть. Сейчас в магазинах продаётся столько средств для ухода за волосами! Можно купить бальзам, маску и очищение, потратив всего тысячу рублей, и делать всё необходимое раз в неделю самим дома. Эффект будет такой же, как от салонных процедур, — рекомендует Анжела.

При любом косяке спасает завивка

Что делать, если парикмахер неважно покрасил или постриг клиента? Тут помогут кудряшки. Волосы, если их завить, спрячут плохую работу мастера. В итоге человек заплатит за укладку, к тому же не заметит никакие огрехи. Чтобы замаскировать плохое окрашивание, делают тонирование, подобрав цвет на любой вкус. Клиенту понравится, вот только когда он помоет голову пару раз, тон станет совсем иным. Чаще всего неприятно желтоватым.

Если дело совсем плохо, мастера прибегают к помощи коллег. Тут к озадаченному посетителю подходит другой парикмахер и начинает восклицать, как прекрасно всё получилось.

— Если у хозяйки салона появлялись любимчики, она присваивала им "статус" топ-мастера, стрижка у которого стоила гораздо дороже. Хотя его уровень мог быть таким, как у других, а иногда и хуже, — жалуется Анжела.

По её словам, коллективы в салонах красоты — тот ещё серпентарий. Такой зависти, как у парикмахеров, редко где ещё встретишь.

— Так как выбрать приличный салон? — задаю я главный вопрос.

— Ищите не салон, а мастера. Его можно найти по рекомендациям знакомых. Хотя он мог всем угодить, а вам в итоге не подойти. Можно идти наудачу к любому парикмахеру, пока не найдёте своего. Сейчас многие мастера учатся за неделю. Так что тут сто раз можно обжечься, пока не найдёшь хорошего, — вздыхает она.