"Непара", "Градусы" и "Бурито". Как госвузы развлекают студентов на выпускных

Вузы разместили на портале госзакупок тендеры на проведение выпускных. На многомиллионные торжества решились единичные учреждения, но их запросы впечатляют. Все тендеры опубликованы в мае-июне 2017 года.

Некоторые вузы (например, РАНХиГС) указывают в документации, что на выпускной потратят деньги, которые заработали сами. Другие тратят бюджетные деньги. Например, в тендере Южного федерального университета указано, что источник финансирования — "субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг на проведение культурно-массовых мероприятий".

Глава Всероссийского фонда "Образование" Сергей Комков рассказал, что вузы имеют право тратить на выпускной большие суммы, но в каждом случае нужно получать разрешение Минобрнауки.

— В Минобрнауки есть надзорный орган, который отвечает за финансовое обеспечение вузов, — пояснил он. — Учебное учреждение отправляет туда заявку — сколько хочет потратить денег и на что конкретно. Там уже решают, разрешать или нет. То есть, по идее, вузы могут хоть 10 миллионов попросить — если Минобр разрешит, значит, можно тратить. Никакого запрета на проведение выпускных за счёт вузов не существует.

Но, как видно по данным с портала госзакупок, выпускной за счёт университета — редкость. Выпускники различных вузов, опрошенные Лайфом, подтвердили это.

— У нас университет никаких "тусовок" не организовывает — диплом отдали и всё, — рассказывает выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова Павел. — После торжественной части выпускники сами решают, что им делать, каких-то единых правил нет. Кто-то заказывает лимузин, кто-то едет за город, кто-то просто на лавочке возле университета отмечает. Например, мы с моими однокурсниками совместно вообще не отмечали — каждый со своими друзьями проводил время. А вот знакомые из МГИМО рассказывали, что там выпускники снимали шикарный клуб в Москве, там цены были в районе сотен тысяч рублей. Насколько я знаю, в среднем студенты попроще на праздник тратят тысяч по пять, но есть и те, кто больше — всё зависит от возможностей ребят.

— У нас на выпускном нужно заплатить за ленточки выпускников, за мантии, за альбомы — естественно, бесплатных вечеринок нам бы никто не организовал, — говорит выпускница РУДН Александра. — Вообще, не совсем понятно, почему кому-то можно отмечать бесплатно, а кому-то нет? Я вот, к примеру, училась на платной основе, платила по 200 тысяч рублей в год. И была бы совсем не против шикарного праздника за счёт университета. Но таких шикарных торжеств не предвидится.