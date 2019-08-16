Чистилище для первоклашек. Зачем школы набирают детей через странные тесты

В соцсетях множество жалоб на собеседования перед зачислением в школу. Лайф решил выяснить, почему в некоторых учебных заведениях пройти его достаточно сложно.

Тестирование в начальных образовательных учреждениях запрещено законом. Однако не секрет, что часто дети не зачисляются, а именно поступают в школу, пройдя несколько этапов собеседования.

В закрытой группе "Фейсбука", посвящённой поступлению в первый класс, родители жалуются на школы.

Родительница Екатерина пишет: "Курсы при школе Петерсон: чтение, логика, письмо, танцы и английский! Но вот зачем там танцы и английский?! Это как-то к школе подготавливает? Всё объясняется просто: чтобы деньги содрать. Без танцев и английского это стоило бы 5000 максимум, а так — 7000 в месяц".

— Абсурд и унижение, — вспоминает Ольга Страхова поступление сына в гимназию № 12 города Долгопрудного. — Школа — рейтинговая, потому дети должны пройти двухэтапный конкурс. Сначала ребёнка ждёт отбор на "курсы подготовишек" и только спустя год обучения — в гимназию.

По словам матери, ребёнок обучался в образовательной студии, занимался дома с няней-педагогом, прошёл подготовительные курсы. Однако накануне учебного года классная "подготовишек" сообщила его маме Ольге Страховой, что сына зачислили по ошибке, он слишком взрослый, на момент поступления ему исполнится семь лет, а остальным детям будет только по шесть.

Ольга возразила, что по закону в первый класс допускаются дети от шести с половиной до восьми лет. И спросила: "В гимназии свои правила? Они прописаны в уставе?"

Трубку перехватила завуч: "В каждый класс мы подбираем однородных детей. Ваш сын будет выделяться, начнёт обижать других детей". "Попытки переубедить — вы не видели моего ребёнка, он стеснительный и домашний — только накалили раздражение, — рассказывает Ольга. — Завуч закричала: "Вы не понимаете, мы не зачислим вас в гимназию ни в коем случае! На ваше место претендуют другие люди, а вы его занимаете!" И бросила трубку".

Ольга сына с курсов всё же не забрала — надеялась на пересмотр решения. Денис старался весь год, но в поступлении было отказано. Причина — "плохие" рисунки мальчика: вместо одного снеговика он нарисовал двух — невнимательный, не хватает колышка в заборе — не доводит дело до конца. "И, вообще, ваш сын меня не любит!" — заявила психолог и ушла.

Потом Ольге рассказали другие родители, что психологи гимназии выполняют своего рода "грязную" работу — "находят" причину для отказа. Жалеет она об одном — что не записала на диктофон все эти разговоры, не с чем теперь обратиться в надзорные органы.

— Решение о приёме — полномочие директора, а заключение психолога, скорее всего, действительно использовали как формальное прикрытие. Кроме того, исследование личности ребёнка одним только рисуночным тестом говорит о низком уровне профессионализма, — считает психотерапевт Артём Тараянц.

Претензий к тестированию у родителей накопилось много. Они считают формат собеседования несколько странным — во многих школах ребёнок общается наедине с учителем, допускаются задания "с подвохом", а по итогу краткого общения учителя берут на себя смелость ставить чуть ли не "диагнозы".

— Дети проходили собеседование в кабинете, родители ждали за дверью. Дочь вышла испуганная и сразу попросилась домой — так она никогда себя не вела. После теста было собрание — в адрес детей было очень много критики, — рассказала Лайфу Татьяна.

Мать другого ребёнка — Наталья Французова — поделилась своим опытом. Она рассказала, что учительница заявила, что у её сына — гиперактивность. Но как может педагог за десять минут общения, тем более когда ребёнок находится в незнакомом месте, делать такие заявления.

Владимир Авдеев, папа уже поступившей в школу № 1505 ученицы, рассказал Лайфу, что сейчас в тесте много такого, к чему дети в их возрасте совершенно не готовы.

— Дети общались с двумя педагогами, те разговаривали почти шёпотом, родителей не подпускали. Были и слёзы — малыши переживали, если ответить не могли или отвечали неверно. В первом классе не ставят оценки, потому что берегут психику, а почему не щадят при поступлении, — сказал он.

Вызывают вопросы и сами тесты. Владимир вспомнил несколько задачек из теста. "Заяц меньше волка, волк меньше медведя, медведь меньше слона. Кто самый большой?" На размышление — три-пять секунд. Или ещё одна: "Прежде чем взять синий круг, нужно дотронуться до жёлтого квадрата и показать на красный квадрат". Или: "Найди лишнее в ряду "собака, корова, курица, заяц". Правильный ответ — "есть несколько вариантов": деление и по принципу зверь/птица, и на дикие/домашние.

— Какими должны быть память, сообразительность, выдержка у детсадовцев, чтобы за пару секунд найти решение непростых заданий в незнакомой обстановке перед экзаменаторами? — задаётся вопросом Владимир. — Большинство родителей вообще не знали, что законом тесты запрещены и их результаты ни на что не влияют. Это мы объяснили дочери, что идём в школу просто познакомиться, чтобы у неё не возникло никаких страхов, а ведь многие серьёзно готовились.

Председатель Комиссии по образованию в Московской городской думе Антон Молев подтверждает, что юридически зачисление в первый класс — "приём на обучение по основным общеобразовательным программам" — проводится на общедоступной основе, то есть никаких вступительных испытаний быть не может. "И важно понимать, что ребёнку не может быть отказано в зачислении, за исключением случая, когда места отсутствуют".

Согласно закону, результаты диагностики — даже плохие — не могут служить причиной отказа ребёнку в поступлении. Данные используются исключительно для принятия решения — как распределить детей по классам и каким будет план работы педагога.

Формально учебные заведения стараются соблюдать закон, чтоб оградить себя от жалоб, но на деле — изобретают способы обойти ограничения. Анонимно несколько родителей объяснили корреспонденту Лайфа, как происходит зачисление "нужных" детей. Их родителей предупреждают о дне и часе записи в школу при личной беседе, индивидуально, а остальные родители приходят, когда мест уже нет.

В ряде школ на входе вручают анкеты, где родители должны указать свои место работы и должность, — видимо, чтобы собрать "нужный контингент".

— Зачем вообще поступать в школу с "непрозрачной" системой взаимодействия? Туда, где изначально обманывают, преследуя свои цели? — размышляет психотерапевт Артём Тараянц. — Не прошли — и слава богу! Чему там детей могут научить? Для ребёнка социальные отношения в школе — это учебная модель отношений в обществе. В итоге что получается? Что в таких школах социально-психологические калеки делают из детей таких же калек!

Он объясняет, дети — самая уязвимая часть общества. Организовывать педагогический процесс должны люди не просто с организаторскими способностями. Нужно тщательно подходить к исследованию морально-нравственных и гражданских качеств руководства школ.

Корреспондент Лайфа пообщался и с родителями, дети которых учатся в специализированных гимназиях. На условиях анонимности они рассказывают, что в таких школах очень многое зависит от преподавателя, есть сильные личности, которые не используют коррупционные схемы и считают своим долгом быть справедливыми и учить детей общению и культуре. Но некоторые учителя заняты тем, что зарабатывают баллы перед начальством количеством сданных денег на благотворительность.

Эта практика процветает в школах Подмосковья. Родительские комитеты вызываются собирать по 60 000 рублей так называемых вступительных с родителей будущих первоклашек, тех, кто прошёл собеседования с будущим классным руководителем, а затем и директором и кивнул в ответ на вопросы о посильной помощи школе. Для этого в первые учебные дни составляется договор для отправки денег на некий благотворительный счёт, часто не имеющий к школе никакого отношения. Это необязательный взнос, но против детей тех, кто его не заплатил, учителя первоклашек открывают травлю, есть и такие примеры.

Особо ценятся родительские комитеты, которые собирают 10 000 — 15 000 в год с родителей каждого ученика якобы на канцелярию, билеты на представления (в школы приглашают аниматоров или актёров) и подарки учителям. Причём 50% этих сборов уходит на подарки учителям и представления.