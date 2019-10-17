Школьникам расскажут, как изменить будущее

В рамках международной акции "День ИТ-знаний" сотрудники российских компаний пообщаются с учениками школ о том, как выбрать востребованную профессию, попасть в ИТ-сферу и изменить мир технологий.

18 октября сотрудники Mail.ru Group, "МегаФона", Сбербанка, школы программирования "Алгоритмика", "Лаборатории Касперского", Group-IB и других российских ИТ-компаний проведут уроки-презентации в школах, где сами учились, или в школах городов, в которых они сейчас работают. Эксперты компаний обсудят со школьниками, что такое большие данные, как выглядит процесс генерации, переработки и анализа данных, в каких профессиях сегодня нужны навыки работы с большими данными и где можно этому научиться.

В этом году организаторы акции планируют охватить более 2500 школ России и ещё пяти стран. 400 школ примут акцию в своих стенах очно, и ещё более 2100 школ присоединятся к прямым трансляциям уроков через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

— Мы считаем, что лучший способ мотивировать подростков — это познакомить их с людьми, работающими в индустрии прямо сейчас. Со специалистами, которые ещё вчера ходили в эту же школу, а сегодня уже создают цифровые продукты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Мы рады, что в этом году к акции "День ИТ-знаний" присоединились как наши постоянные партнёры, так и новые компании. А значит, у школьников будет ещё больше вдохновляющих примеров из разных областей бизнеса, — прокомментировал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, когда выпускник навещает родную школу, у ребят появляется наглядный пример, как знания и навыки помогают в профессиональном пути.