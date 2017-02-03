Только треть московских учителей поддерживает легализацию репетиторства

При этом большинство родителей и педагогов столицы заявляет, что репетиторство оказывает положительное влияние на учащихся и приносит пользу.

Только треть (34%) столичных учителей и родителей уверена, что репетиторство нужно вывести из тени и оформить как индивидуальное предпринимательство. Об этом свидетельствуют данные опроса московского отделения Профсоюза работников образования и науки РФ. В столице, согласно им, сейчас совмещают работу в школе с репетиторством чуть более 8% преподавателей. При этом большинство опрошенных положительно оценивает репетиторство (61%).

В опросе поучаствовали 713 человек. У них спросили: считают ли они, что "репетиторство должно быть выведено из тени и обязательно оформлено как индивидуальное предпринимательство".

Другими словами, опрос показал, что репетиторами оказываются чаще всего не действующие учителя, а преподаватели вузов и ссузов, студенты. Среди учителей 20% ответили, что дополнительно занимаются с детьми время от времени, так как им требуется дополнительный доход. 5% заявили, что никогда не будут индивидуально с кем-то за плату заниматься — это против их принципов. Нейтральную сторону заняли 8% опрашиваемых.

Стоит сказать, что были и те, кто вообще считает, что репетиторства никакого быть не должно — более 22% опрошенных считает, что школа должна учить детей так, чтобы не требовалось дополнительных занятий.

Репетитор по истории Виктория Клепикова утверждает, что легализация репетиторства крайне невыгодна.

— Если обложить этот доход налогом, то такая деятельность лишится всякой выгоды — 100 тыс. рублей заработка в год и из них где-то треть отдать на налоги? Этого многие не хотят, несмотря на то, что есть и плюсы: идут отчисления в пенсионный фонд, а также создается ощущение, что ты являешься честным гражданином.