Иранский школьник из Австралии пострадал из-за Трампа

Школьник с австралийско-иранским гражданством стал первым австралийцем, которому не дали визу в США.

В Австралии 15-летний школьник с австралийско-иранским гражданством получил отказ на въезд в США и стал первым австралийцем, который пострадал от антимиграционной политики Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail. В США подросток планировал посетить научный лагерь для школьников.

15-летний Поуя Гхадириан, проживающий в Мельбурне, получил отказ в американской визе. Подросток собирался отправиться в США в лагерь для школьников, посвящённый космической тематике. В ходе поездки, которую организует родная школа Гхадириана, учащиеся посетят несколько штатов и побывают в космическом центре Алабамы.

Однако в путешествие, о котором так мечтал подросток, он отправиться не сможет. Дело в том, что у Гхадириана двойное гражданство — австралийско-иранское, и в связи с новым "запретом на мусульман" Трампа школьнику не дали визу в США. Поуя Гхадириан стал первым австралийцем, которого коснулся антимиграционный указ президента Дональда Трампа.

Подросток очень эмоционально отреагировал на отказ во въезде и расплакался прямо в американском посольстве.

— Мой отец тоже очень расстроился, он сказал, что мы не совершали никаких преступлений и не сделали ничего противозаконного. Я гражданин Австралии. Я родился здесь. Это [решение посольства] бессмысленно, — рассказал Гхадириан.

Напомним, что 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.