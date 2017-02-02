Канадский вуз отказывает в обучении израильтянам

Канадская школа строительных искусств отказалась принять на обучение израильского студента, объяснив это тем, что по вине Израиля проходят конфликты и нелегальная поселенческая деятельность на палестинских территориях. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Студент инженерного факультета Став Дарон, проживающий в Израиле, неоднократно получал отказ от школы строительных искусств Island School of Building Arts (ISBA) в Канаде. В отделе ISBA по работе с иностранными студентами молодому человеку сообщили, что не принимают заявки на поступление из Израиля "в связи с конфликтами и нелегальной поселенческой деятельностью в регионе" (имеется в виду палестино-израильский конфликт и поселенческая деятельность Израиля на территории Палестины).

Дарон хотел поступить в ISBA на четырёхнедельный курс по строительству деревянных конструкций (школа специализируется на обучении мастерству строительства сооружений из дерева и камня). Для этого студент даже приобрёл на сайте школы специальный учебник по подготовке к курсу.

Однако после того как Дарон отправил по электронной почте свои документы на поступление в ISBA, менеджер по работе с иностранными студентами Патрисия Рокош написала ему, что заявки из Израиля не принимаются, несмотря на то, что ранее израильтяне могли поступать в школу. Рокош объяснила, что новые правила приёма обусловлены напряжённой политической обстановкой в ближневосточном регионе.

— Нам очень жаль, что решения, принимаемые политиками по всему миру, влияют непосредственно и на нас, ведь раньше у нас обучались студенты из Израиля. Но для нас важнее всего моральная сторона вопроса, — пояснила в письме Рокош.

На это Дарон ответил, что, не принимая заявки учащихся из Израиля, школа проявляет расизм, против которого, по сути, и выступает.