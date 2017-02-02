В Кении школьницу избили до смерти за неумение читать

Одноклассники под руководством преподавателя избили девочку за то, что она не смогла прочитать текст.

В кенийский начальной школе ученики во главе с педагогом до смерти избили девочку, которая во время урока не смогла прочитать текст. После полученных травм 10-летняя школьница скончалась в больнице. Полиции пока не удалось арестовать виновных. Об этом сообщает mirror.co.uk.

Жестокое избиение произошло в начальной школе Mukandamia Primary School в Найроби.

Как стало известно, во время урока педагог дал задание ребятам, сидящим за одной партой с девочкой (имя которой не сообщается), научить её читать, и если она не научится, то побить её в наказание. Когда 10-летняя ученица не справилась с заданием и не смогла прочитать текст, одноклассники во главе с преподавателем накинулись на неё и начали избивать.

После урока девочка отпросилась у директора школы домой, объяснив это плохим самочувствием. Придя домой, она стала жаловаться на боли в животе, и уже в больнице начала рвать кровью, после чего скончалась.

Родители погибшей младшеклассницы утверждают, что учитель бил ребёнка по спине.

После инцидента преподаватель подался в бега. На данный момент полиции не удалось арестовать его.

Известно также, что родители забирают своих детей из школы Mukandamia Primary School и переводят их в другие учебные заведения.