Студентка разукрасила женское тело, чтобы показать сексуальное насилие

В США девушка создала арт-проект, нарисовав на голом женском теле разноцветные отпечатки от касаний разных людей. Красные отпечатки — следы насильников.

В США учащаяся курса по дизайну в университете штата Небраска сфотографировала обнажённое женское тело в разноцветных отпечатках от прикосновений разных людей. Отпечатки красного цвета символизируют касания насильников. Об этом сообщает huffingtonpost.ca.

19-летняя студентка университета в штате Небраска (Nebraska Wesleyan University) Эмма Кренцер создала арт-проект против сексуального насилия над женщинами: на чёрно-белой фотографии обнажённого женского тела видны разноцветные отпечатки рук. Цвет каждого отпечатка обозначает, кем он сделан.

Например, жёлтые отпечатки означают касания друзей, фиолетовые — мамы, оранжевые — любовников, зелёные — братьев и сестёр, а красные отпечатки — это касания, которые были сделаны кем-то против воли девушки.

Эти красные отпечатки являются символом сексуального насилия над женщинами. Как говорит сама автор работы, разноцветные следы должны были показать, что любое прикосновение "накладывает свой отпечаток" и остаётся в памяти человека.

— Данный проект я сделала для того, чтобы визуализировать длительное воздействие, которое на индивидуума может оказать прикосновение другого человека, — рассказала Кренцер.

На создание шедевра студентку вдохновило задание, полученное в университете на курсе по дизайну: учащимся предложили нарисовать карту чего-либо. Кренцер подошла к вопросу творчески и решила сделать карту человеческого (женского) тела, демонстрирующую воздействие сексуального насилия.