Дети ходят в английскую школу в тапках, так как это улучшает успеваемость

Исследования британских учёных показали, что школьники в домашней обуви более спокойны и сконцентрированы в учебном процессе.

В Британии учащиеся начальной школы в Дерби приходят на занятия в домашних тапочках. Неформальную обувь ввели после того, как один из педагогов узнал об исследованиях, показавших, что школьники в тапках получают более высокие оценки. Об этом сообщает The Guardian.

Ученики начальной школы Findern primary school в городе Дерби в качестве эксперимента приходят на занятия в домашних тапочках. Идея ввести такую обувь появилась у одного из педагогов после того, как он ознакомился с исследованием учёных из Борнмутского университета, которые пришли к выводу, что школьники в домашней обуви лучше концентрируются на учебном процессе и получают более высокие оценки.

Возможно, в школе Findern primary school неформальная обувь будет введена на постоянной основе, так как уже сейчас многие учителя заметили положительный результат от нового дресс-кода.

— Мы заметили, что дети стали более спокойными и расслабленными, им это нравится. К тому же в коридорах стал меньше слышен топот. Даже сотрудники тоже начали носить тапки на уроках, — рассказала заместитель директора школы Мишель Холл.

Исследование, которое подтолкнуло одного из преподавателей предложить ходить на занятия в тапках, проводилось учёными Борнмутского университета среди школьников в 25 странах мира. По данным исследования, дети в домашней обуви более заинтересованы учебным процессом и получают более высокие оценки. Кроме того, авторы исследования уверяют, что это позволяет сэкономить на уборке полов.