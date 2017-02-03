Студенты Швейцарии хотят видеть в вузах больше беженцев

Члены швейцарского студсоюза требуют облегчить для мигрантов условия поступления в университеты.

Студенческий союз Швейцарии (VSS) обратился к властям с требованием упростить для мигрантов условия поступления в госвузы и ввести бесплатные подготовительные курсы. Члены союза также призвали выдавать беженцам гранты на обучение. Об этом сообщает universityworldnews.com.

По словам представителя швейцарского студенческого союза Мартины вон Аркс, многие мигранты, прибывающие в Швейцарию, или уже получили высшее образование, или находятся в процессе. Однако в Швейцарии их дипломы не котируются, поэтому многим переселенцам сложно устроиться на работу.

По словам вон Аркс, для того, чтобы стать востребованными на рынке труда, беженцам необходимо получить диплом швейцарского вуза, но слабые знания госязыка препятствуют получению местного высшего образования.

В связи с этим студенческий союз предлагает финансировать специальные курсы для беженцев, в ходе которых они смогут подготовиться к поступлению в государственные вузы. В организации также призвали выдавать приезжим гранты на обучение (гранты должны выдаваться, в том числе и тем, кому присвоен статус временного переселенца).