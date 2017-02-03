Учителя из Иваново рассказали, как прожить на зарплату в 7 тыс. рублей

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась мизерной зарпалатой учителей в Ивановской области. Cенатор попросила разобраться министра образования, почему местные сотрудники школ плучают 7 тыс. рублей. Ведь происходящее нарушает "майские указы" президента.

Как рассказала Лайф учительница Чернореченской школы, в Иваново, Анастасия Петрова, средняя зарплата педагогов по городу составляет около 15 тыс. рублей (при этом речь идет о переработках, то есть о 1,5-2 ставках на человека), однако в области есть учебные заведения, в которых сотрудники получают около 10 тысяч.

- Средняя зарплата 15000 руб. Из расчета того, что зарплата администрации школы в разы выше заработной платы учителя (от 30 тыс. рублей). Причем эта сумма приблизительно равно 1,5-2 ставкам. На одну не прожить. Многие учителя пенсионного возраста, ведь на пенсию никак не проживешь тоже. Я считаю, что средняя зарплата должна быть выше 20 тыс. рублей. Молодым учителям, которые приехали из другого региона, из этой суммы надо заплатить минимум 10 тыс. за съемное жилье, вот и получается, что многие занимаются репетиторством для того, чтобы прожить.

У меня квартира своя - за коммунальные услуги плачу 5 тыс. На траспорт (езжу за город) уходит около 2 тыс.рублей в месяц, на еду (с учетом экономии) - 5 тыс. рублей. В общем, на личные расходы остается около 3 тыс. рублей. Конечно, по опыту могу сказать, что средней зарплаты не хватает.

В прошлом году подруга работала в школе Комсомольского района и при нагрузке в 25 часов в неделю получала 13 тыс. рублей.

Другая преподавательница из Ивановской области Анастасия Федотова добавила - чтобы получить надбавку к зарплате, нужно вести продленку или платные занятия для дошкольников.

По данным Росстат в марте 2016 года, средняя зарпалата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей. Примерно такой же оклад на тот момент был у специальстов в Орловской области и Кабардино-Балкарской республике: там средний заработок педагогов тоже составлял чуть больше 20 тыс. рублей.