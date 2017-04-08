В австралийской школе детям запретили делать колесо

Руководство начальной школы сочло этот акробатический трюк слишком травмоопасным.

В одной из начальных школ на западе Австралии учащимся запретили делать акробатический трюк "колесо", так как руководство учебного заведения посчитало его слишком опасным для здоровья детей. Об этом сообщает stuff.co.nz.

По словам руководства начальной школы Bunbury Primary School в западной Австралии, в день как минимум двое школьников травмируют свои запястья во время исполнения колеса. В результате акробатический трюк пришлось запретить.

Такой запрет вызвал возмущение родителей. Многие посчитали, что, запрещая детям "кувыркаться", руководство школы отбирают у них детство.

— Я не знаю, откуда могла появиться эта идея, но знаю, что дети всегда делали на переменах этот трюк, и я не понимаю, в чём проблема, — поделился мнением один из родителей.

В свою очередь, директор школы Шейн Догерти сказала, что никто не пытался лишить школьников развлечения. По словам Догерти, главная цель запрета — предотвратить травмы среди учащихся.

Bunbury Primary School — не первая школа на западе Австралии, в которой детям запретили делать колесо. Ещё несколько учебных заведений также ранее вводили табу на этот вид "кувырков".