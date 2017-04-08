Учёные: Религиозная принадлежность не влияет на оценки

Британские исследователи пришли к выводу, что вероисповедание школьников не влияет на их успеваемость.

Учёные-социологи шотландской образовательной платформы IPPR Scotland изучили успеваемость учащихся в двух видах школ в Шотландии — религиозных и не религиозных. Оказалось, что принадлежность школьников к религии не влияет на их оценки и существенной разницы между учащимися двух типов образовательных учреждений нет. Об этом сообщает stv.tv.

Например, в религиозных школах количество грамотных и математически подкованных ребят составляет 58,81%, а в светских — 59,64%.

Число учащихся, которые после окончания средней школы сдают экзамены по трём и более предметам (чем больше количество и выше оценка этих предметов, тем выше вероятность успешного поступления в вуз), в обоих типах учебных заведений также не сильно отличается: в конфессиональных школах оно составляет 45,37%, а в светских — 45,96%.