Школа запретила ученику сбрить волосы в поддержку раковых больных

В британском учебном заведении бритьё налысо считается "экстремальной причёской".

В Британии школа пригрозила старшекласснику исключением, если тот сбреет волосы в рамках акции по сбору средств на лечение людей с раковыми заболеваниями. Согласно школьным правилам, стрижка под ноль считается экстремальной. Об этом сообщает The Sun.

Рейф Валери, ученик 11-го класса школы Maplesden Noakes School в британском городе Мейдстон, решил сбрить свои локоны и поддержать раковых больных в рамках благотворительной акции "Храброе бритьё" (Brave the Shave). Её участники выкладывают на сайт https://bravetheshave.org.uk/ своё фото, указывают дату, когда побреются, и сумму, которую бы хотели собрать. Все желающие могут пожертвовать средства на смелую причёску того или иного участника. Деньги затем перечисляются раковым больным.

Однако руководство школы категорически запретило Рейфу Валери стричься налысо, пригрозив временным исключением. Согласно школьным правилам, стрижка под ноль считается "экстремальной причёской".

Тогда старшеклассник разместил в Интернете петицию с требованием разрешить ему подстричься. Случай вызывал общественный резонанс, и в итоге школе пришлось пойти на уступки.

Известно, что ранее в Maplesden Noakes School уже был случай, когда ученика отстранили от занятий из-за участия в акции "Храброе бритьё". Школьнику разрешили вернуться на учёбу только после того, как у него отросли волосы.