В США ученики напоили педагога моющим средством

В США учитель средней школы попал в госпиталь после того, как выпил газировку, в которую его подопечные подлили моющее средство. Жена педагога требует наказать подростков, учинивших злую шутку. Об этом сообщает theblaze.com.

Джефри Дженнингс, преподаватель естествознания в средней школе East Lee Middle School (штат Северная Каролина), попал в больницу с сильным головокружением, тошнотой и головной болью, хотя моющее средство, которое ученики влили в его газировку, эксперты признали нетоксичным веществом.

О том, что напиток был отравлен, Дженнингс узнал от коллеги, который видел, как ребята подливали моющее средство в бутылку содовой на столе преподавателя.

Жена Дженнингса возмущена поступком шкодных подростков.

— Они взяли бутылку с напитком с учительского стола, открыли, влили туда средство, закрыли крышечкой и поставили обратно! И теперь ему (мужу. — Прим. ред.) придётся ежедневно работать с этими детьми, — возмущалась миссис Дженнингс.

Супруга учителя естествознания надеется, что школьники понесут серьёзное наказание за свой проступок.