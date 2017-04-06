Ростовские учителя советуют детям не поднимать предметов и не выходить из дома

Сегодня утром около школы в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. Он же оказался и единственным пострадавшим: у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке.

Всех учеников ростовской школы, рядом с которой произошёл взрыв самодельного устройства, распустили по домам. Учителя говорят детям не выходить из дома и не поднимать по дороге домой никаких посторонних предметов. Об этом Лайфу рассказали учащиеся гимназии. По их словам, пока неясно, будут ли возобновлены завтра уроки, однако известно, что будет родительское собрание.

— Классный руководитель нашего класса сказал ученикам не выходить на улицу и не подбирать неизвестные предметы. Родители говорят то же. Завтра намечается родительское собрание. После случившегося его вроде отменили. Позже опять заявили, что собрание состоится. Родительскому комитету классный руководитель сообщает по телефону всю информацию насчёт собраний или же отмены уроков. Но пока не знаем, будут ли завтра уроки, — рассказывает ученица шестого класса гимназии. — Страшно, конечно. Некоторые мои одноклассники в панике.

Знаю людей, которые живут рядом с этой школы, они говорили что проснулись от громкого звука, как они сказали, от взрыва.

Другой учащийся ростовской школы, Виктор, рассказал, что паники нет, однако в "идти страшновато" на занятия будет.

— Мы обсуждаем с одноклассники взрыв по СМС. Мы не можем понять, почему такое случилось рядом именно с нашей школой...