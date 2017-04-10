Бюджет Мальты страдает от слабого рубля и студентов из России

Российские студенты традиционно входят в топ-5 посетителей острова, приезжающих за английским.

Английский — один из двух государственных языков Мальты. Маленькое островное государство, являющееся членом ЕС, считается одним из любимых и бюджетных направлений для желающих подтянуть свой уровень владения "инглишем". Однако, как стало известно Лайфу из свежего отчёта Национального офиса статистики Мальты, за 2016 год количество приезжающих в страну учиться языку упало на 4% (в общей сложности было оплачено 229 тыс. недель обучения). Речь идёт о главной целевой аудитории — взрослых студентах. Небольшое повышение в 1,5% наблюдается лишь в сегменте детского образования.

Как поясняет изданию Independent.mt исполнительный директор Федерации обучения английскому языку Мальты Женевьев Абелы, одной из причин этого является недостаток российских студентов. Они традиционно входят в топ-5 главных посетителей острова с целью обучения.

Основной причиной такого спада Абела называет слабый курс рубля, делающий обучение за рубежом для многих граждан РФ непростительной роскошью.

По состоянию на 2016 год количество российских "языковых" студентов больше, чем на Мальте, только в Италии, Франции и Германии. Их число за год упало с 5,7 тыс. студентов до 4,1 тыс. Из не входящих в ЕС стран Россия даёт Мальте больше всех "языковых" студентов. Для сравнения, второй в этом списке идёт Бразилия — только 2,347 человек.