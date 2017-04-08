"Пойдёшь, когда звонок прозвенит". Туалетный вопрос остаётся без ответа

Вопрос о "допуске" учеников начальных классов в уборную так и не решён. Учителя индивидуально принимают для себя решение о том, что можно или нельзя.

У Ирины растёт восьмилетняя дочь, и она недавно описалась на математике. Классная руководительница не пускает детей в туалет во время уроков, потому что "может что-то случиться", "ученик будет бездельничать" и потому что "мало ли что". Правда, пару раз учительница детей всё-таки отпускала — отличников и тех, кто никогда не просился.

В тот день, получив несколько раз отказ в ответ на просьбу о выходе в туалет, девочка Ирины не выдержала. Ученица просто не вставала со стула; только во время перемены она позвала к себе учительницу и рассказала о произошедшем. Та вызвала родителей с чистой одеждой, а также закрыла дверь класса и помогла школьнице вытереть стул. В итоге педагог извинилась, но свою линию (не считая исключительных случаев) продолжила гнуть. Самое ужасное, что позже один одноклассник о произошедшем всё-таки узнал и, как водится, передал другому. Не все поверили, но многие начали над второклассницей подшучивать.

Стоит сказать, что вопрос о допуске в туалет учеников начальных классов так и не решён. Учителя индивидуально принимают для себя решение о том, что можно или нельзя. Учителя в пабликах тоже говорят о том, что проблема не решается: с одной стороны, с маленьким ребёнком может что-то случиться по дороге в туалет или он может попросту отпроситься побездельничать, но с другой — могут быть проблемы со здоровьем, не говоря уже о внешкольном позоре. Некоторые педагоги не отпускают детей, потому что руководство этого не разрешает.

Кроме того, есть дети, которых отпускать действительно не стоит, но обговаривать "статус нон грата" нужно с родителями. Например, другая девочка, Лена, будучи первоклашкой, вместо того, чтобы уходить c уроков "по делу", изучала школу и поднималась на этаж к старшеклассникам. А один раз она поставила в тупик учителей, закрыв кабинки в туалеты с внутренней стороны, "чтобы никто не смог сходить на перемене". Маленькая девочка подползала в каждую кабинку через зазоры у дверей (у начальной школы они были такими). Лене было весело, а другим ребятам нет. В итоге родители попросили учителей дочку на занятиях никуда не выпускать.

По словам детского психолога Ирины Поповой, ребёнок, который при всём классе опозорился, получает огромную эмоциональную травму. И источник её — учитель.

— На моей практике нередко были случаи, когда уже у взрослых людей начало проблемы — детский опыт. И такой в том числе. На один опыт в совсем раннем возрасте накладывается другой, и в итоге человек вырастает неуверенным в себе, неспособным заявлять о потребностях, о личности — у него могут происходить панические атаки в какие-то моменты: вдруг "со мной что-то может случиться", "организм подведёт", — говорит Попова. — У детей 1–2-го класса иногда происходит первичный выход в общество (раньше, например, ребёнок не ходил на дошкольные курсы, в детский сад), и страшно сразу видеть недружелюбие к себе со стороны других.

Для начала родителям нужно понять, что чадо должно уметь заявлять о своих желаниях. И сначала такая возможность должна предоставляться дома, потом — в школе. Чтобы малыш не боялся разговаривать, не был стеснительным, тихим. Именно с такими детьми нередко происходят подобные истории, связанные со стыдом.

К тому же родителям заранее нужно поговорить с учителем — сказать, чтобы он внимательно прислушивался к словам, знакам от школьника, если тот стесняется, — добавляет психолог.

Что делать, если ребёнок "не сдержался" и травму всё-таки получил?

— Нужно нейтрализовать полученные эмоции, сгладить их другими, отвлечь. Первый выход — это тёплые поддерживающие родители, которые сходят, например, с ребёнком в кино или позовут в гости его друзей. Ситуацию нужно сделать менее психотравмирующей. Если не выходит, то нужна работа со специалистом, который бы помог прожить непростой период, оставить в прошлом стыд.

C одноклассниками ребёнка, однако, ничего не поделать. Издёвки, смех будут: дети в 6–8 лет не умеют сочувствовать. Нужно просто научить ребёнка не реагировать, и дети сами перестанут дразнить малыша.

Председатель "Адвокатской коллегии Павла Астахова" Виктория Данильченко рассказала Лайфу, что запрет на выход в туалет — это нарушение не только законов, но и Конституции РФ.

— Образовательное учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебного процесса, но это не даёт ему права ограничивать ребёнка. В соответствии с законом "Об образовании в РФ", обучающимся предоставляются академические права на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Более того, отказывая ученику выйти из класса (попить воды, сходить в туалет), учитель тем самым нарушает не только положения закона, но и Конституцию Российской Федерации (право на достоинство, право на охрану здоровья и т.д.).

Родителю лучше всего обратиться с заявлением к директору, в департамент образования или пожаловаться в Рособрнадзор. Конечно, можно прийти с иском в суд, но в данном случае это будет нецелесообразно.