Преподавателям просят сократить время работы в вузах

Педагоги высшей школы сейчас обязаны находиться на работе 36 часов в неделю вне зависимости от того, есть у них пары со студентами или нет.

Преподавателям высшей школы могут сократить время пребывания в вузах. Сейчас оно составляет 36 часов в неделю вне зависимости от того, есть у педагогов пары или нет, то есть люди порой тратят своё время впустую. Соответствующее обращение к министру образования РФ Ольге Васильевой направил председатель Московской городской организации Профсоюза работников народного образования РФ Марина Иванова (документ есть в распоряжении Лайфа). Как отмечает правозащитница, преподаватели должны не только проводить лекции, но и заниматься методической и исследовательской деятельностью, но в вузах не всегда есть необходимая материальная база для того, чтобы эффективно работать.

Иванова предлагает внести поправки в приказ Минобрнауки "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников", дополнив его абзацем, в котором бы было прописано право преподавателей в свободное от учебной работы время заниматься своими обязанностями вне стен вуза. Согласно письму к министру, необходимость такой меры связана с тем, что Ивановой поступают сообщения от работников высшей школы, что все 36 часов в неделю они должны находиться в своей учебной организации.

Как поясняет в письме правозащитница, сейчас преподаватель имеет 36-часовую рабочую неделю, но при этом только 21 час отводится на обучение студентов (так как учебная нагрузка не может быть больше девяти тысяч часов в год). В остальное время работник вуза должен заниматься методической (подготовка к лекции, например) или исследовательской работой. Для последней в вузе находиться необязательно, да и не всегда нужно.

— Не секрет, что в большинстве вузов отсутствуют так называемые преподавательские комнаты с оборудованными рабочими местами для каждого преподавателя, и в связи с этим преподаватели не могут осуществлять в вузах методическую, подготовительную и организационную работу, — отмечается в письме.

По словам Ивановой, для эффективной научной работы преподавателям нужно ходить в библиотеки и посещать конференции, которые могут быть вне стен вуза.