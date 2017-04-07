Дело о взятках. В МФЮА назвали причину проблем своего волгоградского филиала

Сегодня стало известно, что Рособрнадзор запретил приём студентов трём государственным вузам. Самый известный среди них — волгоградский филиал МФЮА. В головном отделении Московского финансово-юридического университета Лайфу назвали главную причину этих проблем.

Запрет приёма студентов в волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета (именно так сейчас называет себя некогда имевшая статус академии МФЮА) связан с незаконченным судебным процессом. Об этом рассказали Лайфу в пресс-центре МФЮА.

— Осенью того года у нас в Волгоградском филиале произошёл коррупционный скандал: следственный комитет завёл уголовное дело против нескольких сотрудников и руководителя филиала Оксаны Коломок, которая попалась на взятках. После этого у нас была изъята огромная часть документов: связанные с успеваемостью студентов и с образовательной деятельностью. Но к тому моменту подошла плановая проверка Рособрнадзора. Мы не смогли предоставить часть документов в Рособрнадзор во время. Нам было выдано предписание — устранить эти недостатки. Но сейчас у нас нет возможности забрать документы, необходимые для аккредитации в следственном комитете. Они заявляют, что эти документы являются вещественным доказательством в судебном процессе, и обещают отдать их нам после суда над Оксаной Коломок, которая ранее руководила филиалом.

Также в МФЮА пояснили, что юридический отдел университета работает над устранением возникшей проблемы.

— В следующем суде мы представим новый пакет документов, который, надеемся, всю ситуацию развернёт в нашу пользу и мы сможем вернуть доверие наших студентов и жителей Волгограда. Нам очень жаль, что такая ситуация произошла в волгоградском филиале МФЮА: филиал активно участвует в региональных и городских проектах, много сотрудничает со школами. Надеемся, что ситуация выправится и мы проведём нашу приёмную компанию в Волгограде в штатном режиме.

Напомним, что помимо волгоградского филиала МФЮА, проблемы с Рособрнадзором "заработали" Владикавказский институт управления и Московская государственная академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. Скрябина.