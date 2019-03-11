С таким везением — только в лотерею. Считаные секунды отделили парня от смерти

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как прохожий спокойно идёт по улице, а в следующую секунду позади него падает часть здания. Вот уж действительно в рубашке родился.

Трагедия чуть не приключилась в Лондоне, Англия. В последнее время в стране постоянно объявляют жёлтый уровень опасности. Из-за сильного ветра на одной из улиц в Хакни, на востоке города, обрушилась часть крыши, едва не придавив случайного прохожего, сообщает Daily Mail.

Парню невероятно повезло, но, к сожалению, имя счастливчика пока не известно. В пожарной службе Лондона сообщили, что во время инцидента никто не пострадал. А уборка обломков и кирпичей заняла почти два часа.