Камеры сняли, как крыша ТЦ после сильного ливня обрушилась прямо на девушку

Инцидент произошёл 25 августа в Дунгуане, провинция Гуандун, Китай. В Азии в конце лета количество осадков всегда увеличивается, и стеклянная крыша торгового центра, разумеется, не выдержала такого напора.

На днях в Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлён момент обрушения крыши. В ролике заметно, как в самый эпицентр будущего обвала направляется девушка. Попав под волну воды и стекла, китаянка падает и пролетает по мокрому полу до самого конца коридора, пишет Newsflare.

Как позже стало известно, из-за сильных осадков дождевая вода скопилась на стеклянной крыше и та лопнула. Напуганные посетители ТЦ бросились к выходу. В результате инцидента никто не погиб, два человека получили незначительные синяки и царапины. Пострадавших осмотрели в местной больнице и отправили домой.

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