10 пар самой уродливой обуви всех времён и народов

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10 пар самой уродливой обуви всех времён и народов

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Если вы до сих пор считаете, что угги и кроссовки на каблуках — это худшее, что случалось в мире обуви, то у нас для вас плохие новости. Авторы страницы Crimes Against Shoemanity собирают туфли, сапожки и тапочки, по сравнению с которыми пресловутые угги — настоящее произведение искусства.

Это просто улётные туфли!

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Кто-то долго не лечил пяточную шпору

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Ботинки на манной каше — вчерашний день

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Идеальные туфли к платью Леди Гаги

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Ведьма подарила Русалочке ноги, но туфельки пришлось делать самой...

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Ариэль, ты просто страшный человек!

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Обувь для тех, кому лень делать педикюр

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

И для тех, кто хочет быть модным даже в осеннем лесу

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

Эти туфли будут являться вам в кошмарах. Мы предупредили

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

И наконец ботинки для тех, кому мало одной пары

<p>Фото © Instagram/crimesagainstshoemanity</p>

10 фактов, в которые трудно поверить, но ещё труднее с ними смириться

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