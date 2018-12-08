10 пар самой уродливой обуви всех времён и народов

Если вы до сих пор считаете, что угги и кроссовки на каблуках — это худшее, что случалось в мире обуви, то у нас для вас плохие новости. Авторы страницы Crimes Against Shoemanity собирают туфли, сапожки и тапочки, по сравнению с которыми пресловутые угги — настоящее произведение искусства.

Это просто улётные туфли!

Кто-то долго не лечил пяточную шпору

Ботинки на манной каше — вчерашний день

Идеальные туфли к платью Леди Гаги

Ведьма подарила Русалочке ноги, но туфельки пришлось делать самой...

Ариэль, ты просто страшный человек!

Обувь для тех, кому лень делать педикюр

И для тех, кто хочет быть модным даже в осеннем лесу

Эти туфли будут являться вам в кошмарах. Мы предупредили

И наконец ботинки для тех, кому мало одной пары

10 фактов, в которые трудно поверить, но ещё труднее с ними смириться