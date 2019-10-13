Хождение по мукам. Фейковая обувь вызывает пяточные шпоры, артроз и бесплодие

Лайф пообщался со специалистами и выяснил, какие болезни грозят тем, кто носит некачественную обувь и особенно подделки известных брендов.

Мало кто задумывается о том, какую бомбу мы закладываем под собственное здоровье, покупая некачественную обувь для учёбы, работы и спорта. Производители подделок экономят и недорабатывают ортопедические стельки, отмечают специалисты. Такие стельки из-за некачественных материалов не гасят ударную нагрузку на свод стопы, что вызывает ряд болезней (вплоть до разрушения коленных суставов), появления пяточных шпор, женского бесплодия и артроза. А отсутствие фирменных лекал приводит к возникновению стержневых мозолей, которые специалистам приходится выпиливать годами.

Разрушение суставов, хрящей, появление пяточной шпоры, артроза и даже бесплодия К таким болезням приводят некачественные стельки из-за отсутствия амортизации. Фото © Flickr

— Так, ударная нагрузка, которая должна была гаситься качественной обувью, распределяется по всему телу, словно молотом ударяя по каждой клеточке, — объяснил врач-ортопед Вячеслав Красников. — Нередко по этой причине образовываются пяточные шпоры — это костное разрастание, похожее на шип, на подошвенной поверхности пяточной кости.

Повторяющиеся удары негативно отражаются и на надкостнице (соединительная ткань, покрывающая кость). Воспаляется она, а также и голеностопный сустав. Происходит микросотрясение хрящевой ткани, возникает артроз.

Когда своды стоп недовыполняют свои функции, то сначала разрушаются мениски коленных суставов, потом — хрящевые структуры тазобедренных суставов, хрящевые структуры позвонков, межпозвонковые диски. Все органы начинают опускаться, поэтому у женщин пережимаются маточные вены и артерии, что в свою очередь приводит к нарушению детородной функции.

Плоскостопие, деформация стопы и пальцев К таким недугам приводит отсутствие стабилизации в обуви. Фото © Pixabay

В случае, если подошва легко скручивается, а её носочная и пяточная части подвижны относительно друг друга, то это ведёт к нагрузке связочно-сухожильного аппарата. Когда напряжены мышцы голени — икроножные мышцы, то начинаются воспалительные процессы — миалгии, возникают микротравмы.

— От некачественной обуви часто развивается плоскостопие, — рассказал травматолог-ортопед Ярослав Хренников. — Может развиться деформация стопы, пальцев.

Врачи отмечают, что в последнее время увеличивается количество людей с плоскостопием. Этот факт можно объяснить тем, что многие носят неправильную и некачественную обувь. Поэтому при её ношении мышцы стоп не развиваются и не тренируются.

Гипергидроз Возникает при ношении обуви из некачественного материала, который соприкасается с кожей стопы. Фото © Flickr/ Elaine Smith

По словам подолога (специалиста медицинского педикюра) Александры Молчановой, некачественные материалы взаимодействуют с кожей стопы. Появляется гипергидроз, то есть потливость.

— Когда ваши ноги в "пластмассовой" обуви (я говорю так, потому что всё это полимер), кожа не дышит. Получается, что на ногу вы надели полиэтиленовый пакет, создаётся парниковый эффект, — объяснила Александра.

Стержневые мозоли, которые выпиливают годами К возникновению таких мозолей приводит узкая обувь, которая производится не по фирменным лекалам. Фото © Wikimedia Commons

Контрафактная обувь создаётся не по фирменным лекалам. От чересчур узкой обуви начинается рост косточек около большого пальца, отхождение ногтевых пластин. При примерке покупателю кажется, что размер соответствует, но это не так. Обувь уже, чем необходимо, потому что фирменное лекало нарушено.

— От такой обуви возникают зажимы, а из-за них стержневые мозоли, потому что пальцам неудобно, — рассказала Александра Молчанова. — Эти образования мы пытаемся выпиливать годами специальными аппаратами, борами.

По её словам, на счёт фейковой обуви можно добавить и вросшие ногти, нарушенное кровообращение в стопе.

Конечно, можно вспомнить о том, что раньше люди ходили в лаптях и при этом были здоровы. Специалисты объясняют, что двигательная активность предков была намного выше, чем сейчас. Разница заключалась и в том, что в обуви без фирменных ортопедических стелек наши прадеды передвигались по грунту, а не по асфальту. Грунт мягче, чем асфальт, и, значит, ударная нагрузка и сотрясение были меньше, как и количество травм.