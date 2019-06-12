Бездомный вернулся в университет спустя 40 лет, как ему пришлось отчислиться

Но этого бы не произошло, если бы не студент-журналист Райан Чендлер. Последние шесть лет никого не удивлял бездомный, постоянно крутящийся возле университета. И, несколько раз столкнувшись с ним, Райан решил, что этот старик отлично подойдёт для студенческого проекта о тяготах людей, вынужденных жить на улице. Но, поговорив с Дэвидом, Райан понял, что тут история куда серьёзнее.
Оказалось, что бездомный еще в 1970-х годах был студентом этого же университета, да ещё и со стипендией. Парень учился на искусствоведа, и ему оставался всего один семестр, когда приключилась беда. Дэвиду пришлось бросить учёбу, и дальше всё покатилось по наклонной. Парень боролся с шизофренией, злоупотреблением таблетками и, в конце концов, с жизнью на улице, пишет People.
Дэвид всегда мечтал получить свою степень, и в декабре Райан написал об этом. Его статья вызвала большой общественный резонанс, и на это не могла не отреагировать администрация университета. Один из выпускников оплатил обучение Дэвида, и теперь мужчина официально вступил в ряды студентов. Правда, из-за изменения программы в течение этих лет Дэвиду придётся проучиться ещё минимум четыре семестра.
Я хочу провести остаток своей жизни за исследованиями и написанием книг. Но мои книги будут куда лучше, если я получу образование и познакомлюсь с великими умами прошлых лет
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