Студентка честно показала, как выглядит её комната в общаге, и каждый узнал себя

Девушка рассказала своим подписчикам, во что превратилась её мечта о красивой комнате в общежитии. От обвинений в неряшливости и оскорблений ей отвертеться не удалось.

В своём Twitter-аккаунте студентка Оксфорда под ником Flora поделилась уморительным постом, в котором она наглядно объяснила, как разбиваются мечты. Перед поступлением в университет и переездом в общежитие девушка составила список идей по обустройству своей будущей комнаты.

В рукописном перечне, озаглавленном "Идеи для комнаты в универе", она детально описала усреднённый интерьер для подростка. Ряды полароид-фотографий, висящих на верёвке на стенах, кактусы и "милые подушки", журналы об искусстве. Список преисполнен наивностью человека, явно не понимающего, что на самом деле происходит в комнатах общаг. Но ей предстояло всё узнать самой.

До универа и первый курс floralpackage

Реальность оказалась слишком далека от ожиданий девушки. По полу разбросана одежда, постельное бельё, на тумбочке — коллекция невымытых чашек и стаканов, а кровать... просто оставляет желать лучшего.

С тех пор как Flora опубликовала твит со сравнением, он набрал более 4 тысяч ретвитов и почти 40 тысяч лайков. Конечно, у этого были и негативные последствия.

Мой твит стал реально вирусным в "Фейсбуке", и теперь все комментируют, говоря, что я отвратительна. *Я, должно быть, сплю. Ущипни меня* floralpackage

12 советов от случайно выживших в общежитии студентов