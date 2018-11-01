Правда через тернии. Диджей потерял глаз, а виновник ушёл от ответа

В конце прошлого года на 24-летнего Павла из города Зея Амурской области было совершено нападение, после которого он лишился глаза. За человеком, который его порезал ножом, тянулась серия подобных преступлений, но арестовали его лишь после того, как он убил человека. Павел до сих пор добивается справедливости.

Павел Ужинцев работает звукорежиссёром в доме культуры "Энергетик", а по вечерам подрабатывает диджеем в местном кафе. В конце прошлого года, 23 декабря, он вышел покурить на улицу во время подработки. В этот момент из кафе выгоняли пьяного клиента, кинув ему вдогонку одежду.

Павлу стало его жалко, и он хотел помочь мужчине одеться. Судя по всему, тот вообще не понимал, где он и кто с ним рядом. Вместо благодарности диджей нарвался на мат и агрессию. После такого он понял, что смысла разговаривать с нетрезвым посетителем больше нет, решил зайти обратно в кафе. Что в этот момент происходило в голове пьяного посетителя, одному богу известно: он подлетел к Павлу и нанёс ему 15 ударов ножом. Сцена нападения попала на камеру видеонаблюдения.

Павла положили в больницу в Благовещенске, где он пробыл до 13 января. После выписки он узнал, что за всё это время уголовное дело по факту нападения на него так и не завели. И это при том, что нападавшего быстро нашли уже на следующий день. Им оказался 35-летний безработный Дмитрий Богомолов, который, как выяснилось, в момент нападения на диджея уже был под следствием.

— На счету у Богомолова пять судимостей за разные преступления. До меня он нападал на нескольких мужчин. Тогда завели уголовное дело, но его отпустили под подписку о невыезде. Потом вот на меня напал, на камере всё зафиксировано. Следователю показалось недостаточно оснований для его ареста, — рассказал Павел Ужинцев Лайфу.

Позже Павлу позвонила следователь Караваева С.А. и попросила приехать в отделение полиции, ей понадобились его паспортные данные. Явился он туда вечером, когда уже почти никого не было. Караваева повела его по длинному коридору в кабинет, а там сидел Богомолов.

— Она устроила очную ставку, не предупредив. Я не знаю, чего она хотела этим добиться. Она начала нас запутывать, говорила, что времени у неё много и нас не выпустит. Сказала: "Вспоминайте, что и как было". У меня есть все записи разговоров, — вспоминает пострадавший амурчанин.

После этого случая Павел решил нанять себе адвоката. Уголовное дело завели лишь в феврале, когда 24-летний звукорежиссёр написал заявление в областную прокуратуру, чтобы ему помогли разобраться с ситуацией и со следователем Караваевой в том числе. Прокуроры нашли нарушения, но следователь на работе получил лишь дисциплинарный выговор. В июне Караваеву перевели в соседний посёлок. На её место прислали нового следователя, который тоже явно не горел желанием заниматься делом о нападении на диджея.

В августе вокруг уголовного дела стали происходить чудеса. Статья обвинения внезапно была переквалифицирована на более мягкий состав, который грозит лишь лёгким испугом в суде, да и сам главный подозреваемый исчез из дела.

— Сначала у Богомолова была статья 111 ч. 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а потом часть вторую сменили на первую — и ведётся следствие уже якобы в отношении неустановленного лица, — рассказывает в отчаянии Павел.

Возмущения амурчанина и его адвоката можно понять: человек остался без глаза, доказательства вины Богомолова есть на записях камер видеонаблюдения, а он сам разгуливает на свободе.

Лишь после скандалов новый следователь всё-таки решился взяться за дело. Однако шестого октября Павла вызвали в областную больницу — ему должны были удалять глаз, началось воспаление. Фактически теперь он на всю жизнь остался инвалидом.

Через пару дней он узнал, что у его друга умер отец — на улице его забили до смерти. Все подозрения опять пали на на того же Богомолова. Следователь, который ведёт это дело, отправил его под арест в СИЗО.

Павел уверен, что таких печальных последствий можно было бы избежать, если бы следователь Караваева сразу взялась за дело, правильно его квалифицировала и добилась бы ареста Богомолова. Все доказательства у следователя были. Непонятно, почему Богомолова не взяли под стражу сразу, хотя он сам сознавался в преступлении.

Получается, что в СИЗО Богомолова отправили после того, как он убил человека. Теперь Павел вместе с адвокатом ждут, когда будет расследовано дело Богомолова, после чего они намерены подать иск против следователей, которые изначально не хотели заниматься им.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили Лайфу, что в результате служебной проверки в отношении следователя были выявлены нарушения.

— В мае 2018 года в УМВД из надзорного ведомства поступило представление об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании данного уголовного дела. Следственным управлением МВД России по Амурской области проведена служебная проверка. По её результатам установлено, что следователем допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в оставлении без внимания при избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела обстоятельств, характеризующих его личность. Должностные лица следственного отделения МО МВД России "Зейский" привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В настоящий момент расследование указанного уголовного дела окончено, его материалы направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.