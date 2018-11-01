Правда через тернии. Диджей потерял глаз, а виновник ушёл от ответа
Коллаж © L!FE. Фото из архива Павла Ужинцева
Павел Ужинцев работает звукорежиссёром в доме культуры "Энергетик", а по вечерам подрабатывает диджеем в местном кафе. В конце прошлого года, 23 декабря, он вышел покурить на улицу во время подработки. В этот момент из кафе выгоняли пьяного клиента, кинув ему вдогонку одежду.
Павлу стало его жалко, и он хотел помочь мужчине одеться. Судя по всему, тот вообще не понимал, где он и кто с ним рядом. Вместо благодарности диджей нарвался на мат и агрессию. После такого он понял, что смысла разговаривать с нетрезвым посетителем больше нет, решил зайти обратно в кафе. Что в этот момент происходило в голове пьяного посетителя, одному богу известно: он подлетел к Павлу и нанёс ему 15 ударов ножом. Сцена нападения попала на камеру видеонаблюдения.
Павла положили в больницу в Благовещенске, где он пробыл до 13 января. После выписки он узнал, что за всё это время уголовное дело по факту нападения на него так и не завели. И это при том, что нападавшего быстро нашли уже на следующий день. Им оказался 35-летний безработный Дмитрий Богомолов, который, как выяснилось, в момент нападения на диджея уже был под следствием.
— На счету у Богомолова пять судимостей за разные преступления. До меня он нападал на нескольких мужчин. Тогда завели уголовное дело, но его отпустили под подписку о невыезде. Потом вот на меня напал, на камере всё зафиксировано. Следователю показалось недостаточно оснований для его ареста, — рассказал Павел Ужинцев Лайфу.
Позже Павлу позвонила следователь Караваева С.А. и попросила приехать в отделение полиции, ей понадобились его паспортные данные. Явился он туда вечером, когда уже почти никого не было. Караваева повела его по длинному коридору в кабинет, а там сидел Богомолов.
— Она устроила очную ставку, не предупредив. Я не знаю, чего она хотела этим добиться. Она начала нас запутывать, говорила, что времени у неё много и нас не выпустит. Сказала: "Вспоминайте, что и как было". У меня есть все записи разговоров, — вспоминает пострадавший амурчанин.
После этого случая Павел решил нанять себе адвоката. Уголовное дело завели лишь в феврале, когда 24-летний звукорежиссёр написал заявление в областную прокуратуру, чтобы ему помогли разобраться с ситуацией и со следователем Караваевой в том числе. Прокуроры нашли нарушения, но следователь на работе получил лишь дисциплинарный выговор. В июне Караваеву перевели в соседний посёлок. На её место прислали нового следователя, который тоже явно не горел желанием заниматься делом о нападении на диджея.
В августе вокруг уголовного дела стали происходить чудеса. Статья обвинения внезапно была переквалифицирована на более мягкий состав, который грозит лишь лёгким испугом в суде, да и сам главный подозреваемый исчез из дела.
— Сначала у Богомолова была статья 111 ч. 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а потом часть вторую сменили на первую — и ведётся следствие уже якобы в отношении неустановленного лица, — рассказывает в отчаянии Павел.
Возмущения амурчанина и его адвоката можно понять: человек остался без глаза, доказательства вины Богомолова есть на записях камер видеонаблюдения, а он сам разгуливает на свободе.
Лишь после скандалов новый следователь всё-таки решился взяться за дело. Однако шестого октября Павла вызвали в областную больницу — ему должны были удалять глаз, началось воспаление. Фактически теперь он на всю жизнь остался инвалидом.
Через пару дней он узнал, что у его друга умер отец — на улице его забили до смерти. Все подозрения опять пали на на того же Богомолова. Следователь, который ведёт это дело, отправил его под арест в СИЗО.
Павел уверен, что таких печальных последствий можно было бы избежать, если бы следователь Караваева сразу взялась за дело, правильно его квалифицировала и добилась бы ареста Богомолова. Все доказательства у следователя были. Непонятно, почему Богомолова не взяли под стражу сразу, хотя он сам сознавался в преступлении.
Получается, что в СИЗО Богомолова отправили после того, как он убил человека. Теперь Павел вместе с адвокатом ждут, когда будет расследовано дело Богомолова, после чего они намерены подать иск против следователей, которые изначально не хотели заниматься им.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили Лайфу, что в результате служебной проверки в отношении следователя были выявлены нарушения.
— В мае 2018 года в УМВД из надзорного ведомства поступило представление об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании данного уголовного дела. Следственным управлением МВД России по Амурской области проведена служебная проверка. По её результатам установлено, что следователем допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в оставлении без внимания при избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела обстоятельств, характеризующих его личность. Должностные лица следственного отделения МО МВД России "Зейский" привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
В настоящий момент расследование указанного уголовного дела окончено, его материалы направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.
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