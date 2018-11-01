Террариум на работе. Как защититься от травли коллег

Моббинг (от агл. мob — толпа) может проявляться по-разному, но всегда это систематический психотеррор, направленный на уничтожение личности. Людей травят на работе за то, что они не такие, как все, доводя их до стресса и проблем со здоровьем. Одни терпят, другие становятся рабами, третьи увольняются.

Мальчики для битья

Водитель транспортной компании Игорь недавно устроился на новую работу и неожиданно для себя стал изгоем. Как выяснилось, в компании была негласная традиция: водители и автомеханики ходят в ближайший бар отметить окончание рабочего дня. Игорь не любит выпивку, поэтому сначала отнекивался, а затем попросту стал уходить домой. Коллеги такое поведение не простили.

— Ребята стали меня постоянно подкалывать, а если мне нужна помощь, то они под разными поводами отказывают мне, — рассказывает Игорь. — Фактически я остался на работе один.

32-летний Сергей работает менеджером в одном столичном банке, и у него есть проблемы с весом. Всё было бы хорошо, вот только большинство его коллег помешаны на фитнесе. В банке это основная группировка, однако Сергею в неё путь заказан.

— Когда у нас какая-то движуха, они меня никуда не зовут, — вздыхает Сергей.

Мало того, коллеги постоянно подкалывают Сергея за его вес и за то, что он не занимается собой. Эта история длится уже несколько лет. Сергей стал плохо спать, в офисе старается избежать встречи со "спортивными" коллегами, после работы старается быстрее покинуть банк.

— В случае с Сергеем, даже если он не является спортивным человеком, его можно уважать за то, что у него есть своё мнение, — комментирует семейный психолог Ольга Торлецкая. — Однако Сергею не следует противопоставлять себя коллективу. Он мог бы придумать девиз или "кричалку" своим коллегам, чем, безусловно, стал бы полноправным членом их команды, даже не посещая фитнес.

По словам Ольги, Случай Игоря сложнее. Инстинкт самосохранения прочнее всех социальных связей. Если у него проблемы со здоровьем, ему лучше действительно не пить. Но Игорю не стоит осуждать коллег: наверное, ему стоит почаще с ними разговаривать, делиться своим вниманием — в тот же перерыв на обед. И тогда, может быть, его отсутствие вечером в компании будет не так заметно.

Есть своя история и у Гули — сотрудницы московской логистической компании.

— Я переехала в Россию из страны бывшего СНГ, — рассказывает Гуля. — Как же меня достали придирки на работе по поводу моей национальности! Я люблю носить длинные юбки, предпочитаю яркие аксессуары. По этому поводу коллеги неизменно любят пройтись. Идет настоящая травля: они высмеивают мои акцент, ментальность, веру — а это самое болезненное. Со стороны начальства претензий к моей работе нет, но издевательства со стороны сотрудников мешают мне работать и жить.

Под травлю коллег могут попасть люди совершенно неожиданно. Например, коллектив может "сдружиться" против "лишнего" сотрудника, которого нужно выгнать для того, чтобы поделить его ставку. Или такая ситуация: двое сотрудников были в романтических отношениях, которые закончились, а один из партнёров, к примеру, охвачен ревностью и обидой. В этом случае он сделает всё, чтобы насолить бывшему возлюбленному — например, настроит против него коллектив. Есть и другие ситуации.

— Никогда бы не подумала, что окажусь объектом для насмешек, — признается бухгалтер Валентина. — Но, с тех пор как мой возраст перевалил за 60 лет, молодые сотрудники за глаза начали называть меня "баба Валя". Это невероятно задевает! Да, я горжусь тем, что я — бабушка троих внуков. Может быть, не стоило рассказывать о них коллегам так часто? Может быть, поэтому я заслужила это прозвище…

Коллективный заговор

— Моббинг — это любое систематическое преследование, которое так или иначе унижает человека. Вот почему распространённость этого явления в корпоративной среде в действительности шире, чем об этом принято говорить, — комментирует психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский.

По его словам, моббинг, например, может включать в себя распространение порочащих слухов о сотруднике. Поводом может быть что угодно — здоровье, акцент, внешний вид, поведение и даже блюда, которым он отдает предпочтение во время обеда. Коллеги могут травить изгоя на работе, "забывают" пригласить его на корпоративные и другие социально важные мероприятия. Человеку всячески дают понять, что он здесь чужой.

— Впрочем, моббинг — это не только прямое оскорбление, но и косвенное. Оно может выражаться, например, в подчеркнутой любезности — так называемый эльфинг, — продолжает Сандомирский. — Так или иначе, подчёркивается социальная неадекватность поведения отдельно взятого человека, который является мишенью моббинга.

По некоторым данным, жертвами моббинга становятся 10 процентов сотрудников. Насколько опасно это явление в таких масштабах?

Добить слабого

— Конечно, моббинг, вопреки ошибочному мнению, сам по себе не порождает суицид, ведь последний — результат внутреннего психологического дисбаланса, существующего у человека длительное время, — объясняет Марк Сандомирский. — Моббинг просто снижает эффективность работы человека, приводит к обострению у него различных психосоматических заболеваний: всё чаще такой изгой уходит на больничный.

В итоге либо такой сценарий: человека "выживают", он уходит на новое место — кстати, иногда уйти с текущей работы бывает полезно даже для карьеры. Либо второй вариант: гонимый человек превращается в привычную жертву, имея психологический сценарий "козёл отпущения". То есть он сам смирился со своей участью, и "чморить" его начинают даже вновь прибывшие сотрудники, которые не в сговоре со "старыми".

— Но если человек переходит с работы на работу и везде одна похожая история — тогда это не моббинг, а собственные психологические проблемы человека, ответственность за которые он пытается переложить на окружающих, — резюмирует Марк Евгеньевич.

Моббинг гендерно универсален — возможен чисто мужской вариант и чисто женский. По словам психологов, коллеги по работе чувствуют слабость человека и начинают бить по больному месту.

— В женском коллективе мужчина может легче становиться жертвой моббинга, если в его семье, например, мать была деспотичной. Он воспринимает такую психологическую агрессию как нечто само собой разумеющееся, — рассуждает Сандомирский. — Любой моббинг зиждется на механизме комплекса неполноценности. Человека притесняют и обижают именно потому, что он склонен обижаться. Он ощущает себя не таким, как все, и изначально представляет себя униженным.

Травля в законе

Оскорбление личности российскими законодателями в нормативных актах определяется как унижение чести и достоинства какого-то человека, и выражено оно должно быть в неприличной форме. Однако на практике не всегда получается разобраться, в каком случае имеет место именно оскорбление, а в каком — высказывание своего мнения в достаточно жёсткой фирме.

С начала 2012-го года оскорбление личности стало не преступлением, а правонарушением. Оно предусмотрено статьёй 5.61 Административного кодекса, а точнее тремя её частями: за собственно оскорбление личности, за публичное оскорбление и за непринятие мер к недопущению публичного оскорбления. Нарушителю грозит штраф до трёх тысяч рублей.

Защита от нападения

На Западе научились бороться с корпоративным моббингом — этим занимаются службы персонала. Для России это явление пока новое, поэтому зачастую на него никак не реагируют.

Психологи советуют повышать индивидуальную стрессоустойчивость человека, который стал мишенью моббинга.

— Она достигается различными групповыми и индивидуальными психологическими тренингами, — продолжает Марк Евгеньевич. — Жертве моббинга необходимо прежде всего заняться систематическим повышением самооценки.

По его словам, для этого существует целый ряд психологических приёмов: надо хвалить себя и научиться принимать похвалу; подчёркивать свои заслуги и достоинства; не критиковать себя, в то же время признавать реальные промахи; создать свою группу поддержки — в соцсетях или просто среди друзей.

Во-вторых, для того чтобы освобождаться от негативных эмоций, вызываемых моббингом, человеку, оказавшемуся его жертвой, обязательно надо овладеть навыками практической релаксации.

Третье: жертве нужно научиться создавать видимость того, что на неё никоим образом не влияют эти агрессивные манипуляции.

— В случае если вы подверглись оскорблениям со стороны коллег, следует написать своему руководству служебную записку, в которой нужно изложить обстоятельства происшествия, — даёт совет секретарь кадрового агентства Cornerstone Давид Дзиов. — Если у вас есть свидетели, которые могут подтвердить факт вашего оскорбления, это просто замечательно. В этом случае сам работодатель может принять меры и наложить на оскорбителя дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Адвокаты также советуют не бояться обращаться с заявлением в полицию.

— Есть ответственность в российском законодательстве за клевету и оскорбление. За это человек может поставить вопрос о привлечении обидчика к административной ответственности, — делится опытом адвокат Алексей Михальчик. — Для доказательства можно запастись аудио- или видеозаписями. На мой взгляд, потерпевшему не помешает помощь психолога, чтобы он собрался и смог противостоять травле.

Алексей Михальчик отметил, что статья 128.1 УК ("Клевета") предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.