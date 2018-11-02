Родные и токсичные. Как общаться с пожилыми родителями

Старый — что малый, гласит народная поговорка. Возраст меняет многих родителей: они обижаются, становятся токсичными, подозрительными, критикуют жизнь детей. Почему стало так трудно с ними общаться? Лайф с помощью специалистов разбирался, как строить отношения с постаревшими родителями.

— Я не знаю, как дальше общаться с мамой и стоит ли вообще это делать, — говорит 35-летняя Анна. — Она всегда была позитивным человеком, но, после того как вышла на пенсию, резко изменилась. Она критикует меня во всём: как я воспитываю детей, как готовлю, как убираюсь, как одеваюсь. Но хуже всего то, что она начала лезть в мои отношения с мужем. Почему-то она считает, что Игорь достоин лучшего выбора, чем я — плохая мать и хозяйка. Такое ощущение, что она пытается стравливать нас с супругом. Мама постоянно твердит: "Надеюсь, Игорь уйдёт от тебя и найдёт себе наконец хорошую жену".

— Отец в своё время открыл мне целый мир. Он научил меня рыбачить, охотиться, играть в шахматы, — рассказывает 44-летний Владислав. — С папой мы облазили Кавказские и Уральские горы, сплавлялись по рекам, ходили в многодневные походы. А теперь он, в прошлом активный человек, не интересуется абсолютно ничем. Мои попытки расшевелить отца не дают никакого результата. Внуками интересуется, но они быстро его утомляют. Целыми днями отец смотрит телевизор, изменить его не получается.

Большие дети

Токсичное поведение у пожилых начинается индивидуально. По мнению психологов, уместно говорить про рубеж 60-летия, после которого у каждого наступают внутренние терзания.

Если человек был удовлетворён своей личной жизнью, то проблемы запоздалого "трудного возраста" протекают наиболее гладко.

— Если женщина была счастлива, любима и достаточно автономна, то этот период у неё проходит более или менее гармонично. А если её личная жизнь была посвящена только детям, то, конечно, требования к детям у такой женщины очень высоки, — говорит семейный психолог Ольга Меженина. — Это порождает конфликт в выборе партнёров у её детей, негативные комментарии, бесконечные навязчивые советы.

В этой ситуации детям очень важно поставить границы для матери.

Все пожилые люди становятся обидчивыми и ранимыми. В юном или зрелом возрасте психика человека куда более гибкая. К тому же человек активного возраста озабочен своей репутацией, а для пожилого она не играет большой роли. Поэтому он может позволить себе неряшливый внешний вид или скандал на публике.

— Молодым это сложно понять, потому что они полны энергии, но у пожилых со временем ощущение собственной силы уходит, — говорит Ольга Меженина.

Дозируйте информацию для родителей Кадр из фильма "Тони Эрдманн" / © Кинопоиск

Именно поэтому родители остро переживают, если у их взрослых детей что-то не получается в жизни. Ведь они уже ничем не могут им помочь.

Эксперты советуют детям понимать это и разделять информацию, которую они собираются выложить родителям. Например, стараться давать им больше позитивных новостей или упоминать свои мелкие проблемы, по которым они могут дать мудрый совет. Серьёзные проблемы, тем более материальные, лучше решать самим и молча.

Гасите конфликты

Не позволяйте манипулировать собой Кадр из фильма "Тони Эрдманн"/ © Кинопоиск

Очень часто дети сталкиваются с угрозами и откровенным шантажом со стороны пожилых родителей. Что делать, если они пытаются вами откровенно манипулировать? Например, заявляют: "Я отпишу квартиру не тебе, а брату, потому что он лучше заботится обо мне".

— Вы должны говорить с позиции взрослого. Манипуляция в любом случае неуместна. Нужно отделять реальные потребности от попытки манипуляции и искать между ними золотую середину, — говорит психолог Ольга Торлецкая. — Конечно, вы не должны позволять родителям собой манипулировать, но в то же время вы обязаны быть снисходительны.

Не отвечайте на выпады. Гасите конфликт, сменив тему разговора Кадр фильма "Тони Эрдманн"/ © Кинопоиск

Как быть в случае, если родители переводят разговор на повышенные тона и дело идёт к скандалу? Психологи советуют не спорить, не отвечать на выпады и постараться перевести разговор на другую тему. Ещё один приём, как быстро погасить конфликт, — быстро задать вопрос на постороннюю тему. Например, спросить, почему давно не видно наших соседей. Ещё лучше, если вам удастся развеселить родителей.

Антистресс

По словам психолога, у пожилых падает приспособляемость, а также сопротивляемость к новым переживаниям и проблемам. Старики становятся похожими на детей, но дети имеют биологическую защиту, а у людей старшего возраста понижается стрессоустойчивость: это выражается в тотальной тревожности и тотальном страхе. Им трудно самостоятельно купить дорогую вещь, трудно проконтролировать мастеров, они боятся лишний раз кого-то побеспокоить.

— Ты уже не так владеешь ситуацией, не всегда можешь на неё повлиять, у тебя иногда нет сил физически ей противостоять, — говорит Ольга Меженина. — Ощущение постоянной тревожности порождает раздражение на новые условия, людей.

По её словам, самое мудрое решение — относиться к пожилому родственнику как к ребёнку.

— Ведь его раздражение рассчитано не на тебя конкретно — так выражается бессилие и страх. Ему хочется, чтобы его кто-то защитил, а статус взрослого человека не позволяет просить помощи у своих детей. В итоге получается внутренний конфликт, — поясняет психолог.

Не втягивайте родителей в стрессовые ситуации Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"/ © Кинопоиск

Эксперты советуют не втягивать пожилых родителей в ситуации, в которых они теряются или испытывают стресс, — всё это может закончиться раздражением, скандалами и обидой. Если вы вызвали к ним сантехника или установщика окон, то лучше сами проконтролируйте его работу. Если родителям нужно купить дорогую вещь, то помогите им с выбором. Многие пожилые люди боятся походов в банк, магазин или клинику, потому что не знают современных технологий и не знают, как это всё работает. Возьмите на себя то, что у вас получится лучше.

Не нужно пытаться перевоспитать родителей, требовать от них меняться, бросать какие-то привычки, которые уже давно стали частью их жизни. Если, например, отец всю жизнь курит, то только он сам сможет решить, нужно ему это дальше или нет. Если мама любит вышивку, то не нужно спрашивать, куда она собирается всё это девать. У них свой мир.

Вместе решайте проблемы, не поддавайтесь на жалость Кадр фильма "Родня"/ © Кинопоиск

Когда родители вступают в преклонный возраст, их ребёнок должен становиться на позицию мудрого и терпеливого взрослого. И понять, что родительские "выкидоны" представляют собой не злобность и не намерение причинить зло, а потребность внимания и доказательство собственной ценности бунтующего. Понимая это, легче регулировать конфликт. Нужно сопереживать и помогать, но не втягиваться в жалость.

— Ты говоришь с позиции взрослого: да, пап, я знаю, что тебе плохо и ты чувствуешь себя одиноким. Тебе не стоит держать меня в тревожном состоянии, ты просто скажи, чем я могу тебе помочь, — советует психолог Ольга Торлецкая. — Не нужно терзаться, нужно выводить проблему в рациональную плоскость: я понимаю, я люблю и всегда буду с тобой, но не стоит мне говорить каждый день про свои болезни. Не нужно нагнетать тревожность, нужно предлагать решение! И это будет уже не просто внимание, но и участие в том, что происходит.

Родителям нужно помогать, но не стоит жить их жизнью. Психологи советуют детям беречь себя, отдыхать и заниматься своей собственной жизнью — она одна и слишком короткая. И да, дети должны отпускать старые обиды, уметь прощать своих родителей.

Детям в помощь

Позвольте родителям заботиться о вас Кадр из фильма "Старший сын"/ © Кинопоиск

Единственная потребность пожилого человека — это забота и внимание. Единственная ценность людей преклонного возраста — своя значимость в жизни близких и дорогих людей. Понятно, что если они её стремительно теряют, то пытаются удержать любыми силами и способами.

Эксперты советуют давать возможность родителям чем-то помочь своим взрослым детям. Например, посидеть с внуками, вести учёт коммунальных платежей, приготовить обед или сделать что-то другое полезное. Так родители почувствуют свою востребованность.

Хотя бывают и другие случаи: родители начинают новую жизнь после того, как их дети уходят из дома и создают свою семью.

— Моя мать почти всю жизнь была такой чеховской "душечкой" — образцовой домохозяйкой, всецело зависевшей от мнения мужа, — вспоминает 50-летняя Галина. — Так совпало, что в тот же год, когда умер отец, я родила первенца. Конечно, я рассчитывала на мамину поддержку. Тем более что тогда ей не было ещё и 60 лет и она была в хорошей физической форме. Но не тут-то было.

По её словам, похоронив мужа, мать превратилась в абсолютно другого человека: стала ходить в бассейн, на танцы, на хор и на курсы рисования — при том что никогда не отличалась подвижным или творческим образом жизни.

— Когда я просила её посидеть с ребёнком, ей вечно было некогда: то у неё спевка, то она идёт на экскурсию. Мама сама удивлялась: и чего она бездельничала всю жизнь, когда кругом столько захватывающих занятий? И радостно навёрстывала упущенное. Правда, взрослыми детьми и маленькими внуками особо не интересовалась, — рассказывает Галина.

Директор ГБУ социального обслуживания Московской области "Одинцовский комплексный центр социального обслуживания населения" Татьяна Ярошенко работает с пожилыми людьми ежедневно. В её Центре пенсионеры повышают компьютерную грамотность, занимаются трудотерапией — делают из бытовых отходов нужные вещи, играют в собственном театре "Звёзды старшего поколения", а также практикуют асаны хатха-йоги и сражаются друг с другом в настольном теннисе.

— К нам ходят заниматься пенсионеры в возрасте от 55 до 92 лет. Общение — самое главное, чего им не хватает. Мы отмечаем дни рождения подопечных и вообще все праздники. Любое их мероприятие заканчивается чаепитием, для которого они приносят свою выпечку, — говорит Татьяна Станиславовна. — У наших пенсионеров есть гендерные различия по интересам: мужчины предпочитают спорт — бильярд, теннис, шахматы, скандинавскую ходьбу. Женщины любят петь, танцевать, рукодельничать. У пожилых людей — самое время вспомнить свои предпочтения и нераскрытые таланты, и всё это они у нас реализуют.