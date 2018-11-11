12+ вместо 18+. Как музыканты обманывают родителей своих поклонников

Родительская общественность Нижнего Новгорода обратилась в прокуратуру с требованием отменить концерты Элджея, Монеточки, Jah Khalib и 15 других исполнителей. Причина — деструктивность музыкальных групп, которые выступают перед несовершеннолетними, поют о сексе, алкоголе и суициде. Концерты отменены. Возрастной ценз зрителей, который был на них указан, — старше 16 лет или старше 12 лет. Лайф разбирался, по каким критериям ставились цифры и кто за это отвечает.

"Я хочу тебя на 360", "Вылижи мне душу, нимфоманка", "Всё что мы любим: секс, наркотики" — это цитаты из песен Элджея, Монеточки и Jah Khalib. Родители обеспокоены: дети слушают современных исполнителей, и у них повышается интерес к сексу, наркотикам, алкоголю. Но если мамы и папы будут разговаривать со своими детьми и смогут объяснить им, что с сексом лучше подождать, а алкоголь — это не очень вкусно и очень вредно, то проблем с пониманием песен у подростков не будет. По каким критериям определяется возрастной ценз концерта?

Возрастные ограничения

В 2010 году вышел закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В нём расписаны все возрастные категории зрителей кинофильмов и слушателей концертов и указано, что им можно видеть и слышать, а что — не стоит. Но возрастной ценз на афишах носит рекомендательный характер. То есть зрителей только информируют о том, что на концерте будет что-то "для взрослых". Детям это слушать не запрещается, вся ответственность за потребляемый ими контент лежит на родителях.

Для зрителей 12 лет допускается изображение или описание, которое не побуждает к потреблению алкоголя и наркотиков, к игре в азартные игры, к сексу и жестокости. Петь про алкоголь можно только в том случае, если выражается осуждение и указывается на вред его потребления.

Категория 16+ запрещает демонстрировать и описывать всё то же самое, что и в категории 12+, а также не разрешает изображение или описание несчастных случаев и смерти, которые вызывают страх у детей. Зрителям старше 16 лет закон запрещает слушать "отдельные бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани".

В 2014 году были приняты поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации", которые запрещают брань в фильмах, театральных постановках, книгах и музыкальных композициях.

— Артист платит штраф, если в его песнях есть мат. Группировка "Ленинград" платит за свои выступления 500 рублей и исполняет тексты с бранными словами. Возрастной ценз концерта "от 18 и старше", — говорит концертный организатор Алексей Довгаль.

Аудитория "Ленинграда" по большей части старше 18 лет, поэтому и цены на билеты такие высокие, и "18+" можно ставить на афишах, не боясь потерять аудиторию и не переживая за прокурорские проверки. Штраф за матерные песни заплатили — можно петь про "берите водки литер".

В песнях Элджея, Монеточки и Jah Khalib есть мат. На афишах Элджея написано "16+", у Монеточки — "14+", у Jah Khalib — "12+". Артисты поют и о сексе, и об алкоголе, и о наркотиках.

Почему тогда указывается возраст слушателей от 12–16 лет? Сделано это для поклонников, которыми являются в основном подростки. Им проще объяснить родителям, что на этот концерт можно купить билет, он не для взрослых. И если родитель не вникает в музыкальные увлечения своего ребёнка, то спокойно даст денег на билет, увидев там, например, "16+".

Возрастной ценз на афишах может поставить менеджер артиста или организатор концерта. Артист платит штраф за мат в песнях. Но если он матерится во время концерта или целует бэк-вокалистку, хотя концерт заявлен с категорией "12+" — штраф платит организатор.

На организатора ложатся штрафные санкции, если он умышленно занизил возрастной ценз мероприятия. То есть промоутер знал, что в песнях есть призыв к распитию спиртных напитков или к развратным действиям, но написал "16+" — прокуратура вправе его наказать.

Почему фильтр не работает

— Для того чтобы оштрафовать артиста или организатора, сотрудникам прокуратуры нужно купить билет, прийти на концерт и официально задокументировать нарушения. Только после этого можно выписывать штраф. До скандала в Нижнем Новгороде таких прецедентов не было, но сейчас, очевидно, проверки начнутся, — говорит концертный промоутер Александр Паули.

Стоит отметить, что прокуратура Нижнего Новгорода не отменяла концерты. Пока шло разбирательство, Монеточка отменила концерт по состоянию здоровья, Jah Khalib и Элджей перенесли концерты на 2019 год. Чтобы отменить концерт и заставить организаторов нести убытки, нужно судебное решение. В нижегородские суды никто не обращался, решений вынесено не было.

В официальных группах музыкантов слушатели часто пишут: "Если мне 11 лет, меня пустят?" При наличии билета организатор не имеет права не пускать человека на концерт. Даже если ему 11 лет. Даже если ещё меньше. Откуда-то он же нашёл деньги на билет. Кто-то же ему его продал. И если это электронный билет, там есть пользовательское соглашение, возле которого покупатель ставит галочку, что "ознакомлен".

— По закону "О защите детей от информации" на афишах указывается возрастная рекомендация. С её помощью мы информируем зрителей, что данное мероприятие не предназначено для лиц, которые младше, например, 16 лет. Но по закону "О защите прав потребителей" мы должны пустить человека на концерт, на который у него куплен билет. Два закона друг другу противоречат. У прокуратуры появятся полномочия штрафовать организаторов или отменять концерты, только если законодательно будет закреплено, что люди моложе указанного возраста на афишах не могут посещать мероприятия, — комментирует Александр Паули.

На сегодняшний день у детей с билетами документы на входе на концерт не проверяются. В кассах паспорт или свидетельство о рождении могут потребовать, но далеко не всегда. Зависит от добропорядочности продавца. А какую музыку выбирает ребёнок — зависит от внимательности родителей.

Что делать родителям?

— Сегодня о сексе и наркотиках принято говорить открыто. Музыканты поют о своём отношении к ним. Если подросток находится только в этом культурном срезе, то, конечно, могут возникнуть сложности с восприятием. Но если дома родители рассказывают о сексе, алкоголе и наркотиках и говорят, для чего это надо, то на концерты ходить можно. И вреда такая музыка не причинит, но и пользы не принесёт, — говорит психотерапевт Юлия Павлова.

Психологи не рекомендуют детям посещать взрослые мероприятия, потому что неокрепшие детские умы получают информацию и не знают, что с ней делать. К примеру, если ребёнку сказать: "Яблоко — это полезно" — ему понятно, что яблоки надо есть. Но если он слышит: "На баре синие мы танцуем под минимал" — как быть в этом случае? Будет круто, если этот вопрос ребёнок задаст маме или папе, а они смогут ему объяснить, что пока рано и лучше есть яблоки.

— Когда ребёнок вступает в пубертатный период, он пытается уничтожить всё, что было до этого, и создать что-то своё новое. Ему кажется, что новое — это там, где нет ничего похожего на его семью. Поэтому подросткам хочется идти на концерты: там есть свобода, драйв, другая сторона реальности, — объясняет Юлия Павлова. — Неважно, будут родители ходить с ребёнком на концерт или просто дадут денег на билет, а потом встретят после мероприятия. Важно, чтобы был разговор. Доверительный диалог между родителем и ребёнком без табуированных тем поможет подростку правильно воспринять происходящее.

На концертной афише написано "16+", например. А ребёнку — 14 лет. Родители не готовы отпускать его на концерт. Психотерапевт отмечает, что сказать "нет, нельзя" без аргументов — недостаточно. Запретный плод, как известно, сладок. Поэтому ребёнок будет особенно рваться на концерт и злиться на родителей. Важно объяснить, что на это мероприятие идти не нужно, именно с чувственной стороны: "Я буду переживать, что на тебе это отразится так-то и так-то, поэтому мне бы не хотелось, чтобы ты шёл на этот концерт". Либо можно обсудить с ребёнком заранее смысл песен и донести до него, что в 14 лет не надо торопиться танцевать "синим" на баре. Это он всегда успеет.