Поводырь для собаки. Слепой мужчина спасает питомца, который сам стал инвалидом

Марс Гафуров — инвалид по зрению. До недавнего времени передвигаться ему помогала собака-поводырь по кличке Бари, но несчастный случай сделал пса инвалидом. Мужчине предложили его усыпить, но он не согласился и теперь всеми силами старается спасти четвероногого друга.

У Марса Гафурова с детства было слабое зрение, которое потом постепенно ухудшалось. Сначала врачи дали ему третью группу инвалидности, затем вторую. В 1993 году Марс решился на лазерную операцию, но после неё зрение стало ещё хуже.

— Вижу как в подводной лодке. У меня стоят хрусталики искусственные. В 1993-м на мне практиковались студенты и сожгли глазное дно — соответственно, пошли изменения. У меня пропало боковое зрение и теперь могу смотреть только прямо. В 2013 году мне дали первую группу инвалидности, — вспоминает Марс Гафуров.

После этого мужчина заполнил анкету и встал на очередь для получения собаки-поводыря. Марс рассказал Лайфу, что обучают их полтора года, а потом подбирают специально под хозяина. Так ему достался лабрадор шоколадного цвета по кличке Бари, который служил ему настоящей опорой и лучшим другом все последние годы.

— Я вижу только по центру, а что под ногами — нет. И в темноте я тоже, соответственно, ничего не вижу. Бари идёт впереди, и если есть какое-то препятствие, он останавливается, чтобы я дальше не шёл, — объясняет Марс.

Во время очередной прогулки 22 октября Бари вырвался из рук хозяина и попал под машину. Водитель злополучного авто согласился довезти Марса и Бари до ветклиники. У лабрадора оказался перебит позвоночник, произошло смещение на 2,5 сантиметра, был порван мозг. Из-за тяжёлых травм Бари больше не может ходить.

Врачи провели несколько серьёзных операций, чтобы спасти собаку, но шансы на выздоровление дали минимальные — всего один-пять процентов из 100. Марсу предложили усыпить Бари, но он не бросил друга в беде и теперь самостоятельно выхаживает его, тратя на лечение всю свою пенсию. Он уверен, что сможет помочь поводырю, как когда-то тот помогал ему.

— Каждое утро я начинаю с массажа. Начинаю с подушечек пальцев, проминаю все мышцы. В туалет он самостоятельно не ходит, поэтому я массирую ему живот, так сказать, вызываю эти потребности рефлекторно, и подставляю лоток. Хвостик ему массирую, он им тоже больше не виляет, но после массажа как будто иногда в сторону отводит, — наглядно продемонстрировал хозяин лабрадора.

На лечение и реабилитацию Бари нужно около 60 тысяч в месяц. Тем не менее, что бы ни случилось, Марс не собирается сдаваться и надеется поставить Бари хотя бы на три лапы. Если чуда всё-таки не произойдёт, мужчина сам станет на всю жизнь "поводырём" для питомца.