"Я встану на ноги". Одна из жертв бойни в Керчи останется в Москве

У 16-летней красавицы Наташи несчастье: недавно ей ампутировали ступню в керченской городской больнице № 1 им. Н. И. Пирогова. Ногу ей раздробило взрывом в политехническом колледже в Керчи. Теперь она лечится в Москве и возвращаться в Керчь уже не планирует — слишком тяжёлые воспоминания. Власти Крыма перечислили ей компенсацию, но с её получением возникла заминка. Деньги были переведены на банковский счёт девочки, но её отец воспользоваться ими не мог. Как оказалось, в его паспорте не было сведений о дочери. Властям Крыма пришлось срочно решать эту проблему.

На следующий день после трагедии в политехе Керчи, 18 октября, девочку вместе с ещё несколькими пострадавшими перевезли в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, в которой она находится до сих пор. Правительство Москвы бесплатно предоставило всем родственникам пострадавших номера в гостинице со всеми удобствами и питанием. А власти Крыма должны были выплатить семьям пострадавших компенсацию, в том числе и родственникам Наташи.

На днях отец Наташи Юрий Калиниченко заявил журналистам, что, мол, ему ничего не выплатили за дочь. Вслед за этим замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось опровергла его слова и сообщила, что девочка получила всю положенную по закону компенсацию. Чиновники говорили, что изначально пытались найти способы перевести деньги напрямую пострадавшей девушке.

А глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что намерен подать иск к СМИ, написавшим якобы о невыплате материальной помощи.

— Гарантирую, органы власти выполнили перед всеми свои обязательства. Мало того, я сказал подготовить иск к редакции издания, которая это всё выпустила, поскольку журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред, который разнесли на всю страну, — пригрозил Аксёнов.

По данным Лайфа, деньги в размере 500 тысяч рублей были переведены 26 октября на расчётный счёт банка РНКБ в Керчи. В это время отец Наташи уехал в Москву к ней, поэтому деньги перевели в московский филиал РНКБ. Наташа не достигла возраста совершеннолетия, поэтому заниматься её деньгами по закону могут только родители. Для того чтобы снять деньги со счёта, Юрию Калиниченко нужно было прийти в банк и написать заявление. Но, как выяснилось, в паспорте Юрия не было отметок о наличии у него детей.

— В украинском паспорте она была записана, а когда меняли на российский, то уже не стали туда вписывать, потому ей 14 лет исполнилось, — пояснил Лайфу Юрий Калиниченко.

Кроме того, у мужчины не было и свидетельства о рождении Наташи, которое могло бы подтвердить его отцовство. Но, как заявил Юрий, оно лежит дома в Керчи. Он, мол, в спешке собирался в Москву к дочери, поэтому попросту забыл его. К слову, Юрий один воспитывал Наташу, так как с женой давно развёлся. Женщина ушла из семьи и жизнью ребёнка никогда не интересовалась.

Власти Крыма не знали об этой проблеме. Как только выяснилось, что у отца Наташи не всё в порядке с документами, из Крыма в Москву была отправлена копия её свидетельства о рождении для предоставления в банк.

Отец теперь говорит, что деньги его мало волнуют. Для него самое главное, чтобы Наташа выздоравливала. По его словам, это даже лучше, что деньги лежат на счету девочки — она сама будет вправе потратить их на то, что посчитает нужным.

— У меня есть распечатки, что деньги дочке пришли. Их я не хочу снимать и даже прикасаться. Они мне не нужны. Я себе заработаю, а это её. Пусть лежат на карте. Я думаю, что когда Наташа пойдёт на поправку, она найдёт, куда их потратить, — заявил Юрий Калиниченко.

Наташе и её отцу Юрию придётся кардинально менять жизнь. Девочка больше не хочет возвращаться в Керчь, где она оказалась в центре страшной трагедии, а отец уже подыскивает себе работу в столице. Единственное, о чём мечтает 16-летняя Наташа, это о протезе, на котором будут шевелиться пальцы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что все выплаты пострадавшим находятся под контролем властей, а тревожных сигналов не поступало.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса Владислав Росляков принёс в колледж несколько самодельных бомб и ружье. Сначала он взорвал в столовой бомбу, а затем стал расстреливать студентов и преподавателей. Позже он зашёл в библиотеку колледжа и свёл счеты с жизнью. Жертвами бойни стали 20 человек, около 70 были ранены.