"Россия — это мы". Как Москва праздновала День народного единства

Концерт, кухня народов России, тематические панно и, конечно, национальные песни и танцы — так столица встречала День народного единства.

С раннего утра на Поклонной горе в Москве кипела работа. У Центрального музея Великой Отечественной войны люди наскоро собирали конструкцию сцены и белые шатры. Как только было проведено электричество и установлены усилители звука, по площади разлились звуки гармони. Затем пошла лезгинка, под быстрый темп которой невозможно было вальяжно перемещаться по площади. Так начинался масштабный флешмоб в честь Дня народного единства.

Для праздника выбрали просторную Поклонную гору.

— Где, как не здесь? Да, сам праздник посвящён событиям Смутного времени, когда Минин и Пожарский возглавили сопротивление иностранным захватчикам. Но так было и в Великую Отечественную войну. И настоящее сплочение народов было именно тогда. Вот у меня дед по материнской линии армянин, а по отцу прадед — украинец. Оба ветераны ВОВ, сражались за нашу общую родину, — говорит Александр, попутно прокладывая к сцене какой-то кабель.

Первые зрители не заставляют себя ждать. Это семья из Ростова-на-Дону, приехала на длинные выходные в Москву. Хотела попасть в музей к открытию, чтобы было меньше людей и маленький сын мог спокойно и вдоволь всё рассмотреть, а попала на мероприятие.

— Видели, там кто-то в казачьем костюме был, — указывает пальцем в пространство за сценой глава семейства. — Подождём немного, хор, наверное, будет выступать. Ростовчане не могут казаков не поддержать.

К тому моменту из-за здания музея на площадь выходит колонна молодых людей, утопающая в разнообразии красок. Это флаги республик, краёв, областей, округов в их руках; воздушные шары в цвет российского триколора. Ребята выстраиваются в гигантский круг, они поднимают флаги 85 субъектов Российской Федерации. С воздуха этот флешмоб фиксирует на камеру квадрокоптер. Главный снимок сделан, и молодёжь уже начинает пританцовывать под музыку со сцены. Буквально выхватываю из этого круга пару ребят, чтобы узнать, зачем это всё.

— Мы таким образом хотели поддержать главный смысл этого праздника — наше единство народов России. Неважно, откуда ты — из Башкирии, с Дальнего Востока, из Санкт-Петербурга или Дагестана, мы все одна семья, одна страна. У нас на потоке в университете учатся парни и девчонки из разных регионов, все друг с другом отлично общаются, дружат, — поясняет Антон Фомичев.

— Пока мы вместе, нас никому не сломать — вот главный смысл, — замечает его товарищ.

Оба представляют Тульскую область. Начинают рассказывать про свой регион, чем он интересен, какие места стоит посетить. Ребята признаются, что с пяти утра на ногах, усердно готовились к мероприятию, чтобы не стыдно было за малую родину.

К разговору подключается один из непосредственных организаторов мероприятия — руководитель департамента молодёжных проектов "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич. У него своё видение необходимости праздника.

— День народного единства напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплочённой командой, мы можем достигать больших результатов.

Площадь перед музеем полна народу. Кто-то танцует у сцены с аниматорами в национальных костюмах, кто-то просто наблюдает за происходящим со стороны. Но особый интерес у собравшихся вызвали шатры с национальной кухней народов России.

— Всё попробовали, всё вкусно. И мясо из кавказской кухни, и плов, но нам всё же больше понравились наши русские блины, — рассказывает Валентина Павлова. — Я слышала, что сегодня тут в честь праздника будет какое-то мероприятие, но не ожидала, что такое яркое, колоритное, что ли. Пришла с внуком специально сюда. Ему очень понравились выступления казаков, где они с шашками танцевали. Теперь говорит: "Баба, хочу шашку, буду казаком".

— Этот праздник относительно молодой в нашей стране. Как по-вашему, нужен ли он? Какова его ценность?

— Конечно нужен! В России или раньше в Советском Союзе всегда жили дружно и уважали друг друга вне зависимости от национальности, языка, веры. В этом была наша особенность и сила. А недовольны этим праздником только те, кто не знает истории своей страны, кто вообще не понимает, что такое национальная рознь и к каким страшным последствиям она может привести, — подытожила Валентина.

Оставляю празднующих, официальная программа закончилась, но люди не расходятся, музыка играет, они танцуют. Складывается чувство, что так может продолжаться ещё несколько дней. Но я отправляюсь посетить ещё одно место в Москве, где в честь праздника решили раскрасить стену целого дома.

Городские галереи

Арт-объект в честь дня народного единства появился по адресу улица Валовая, дом 29. На торцевой части здания художники компании "Городские галереи" изобразили шесть сюжетов. На каждом из них обыкновенные люди различных национальностей проводят время в своих квартирах. У зрителя складывается впечатление, что он тайком наблюдает за жизнью людей дома на Валовой.

— Все народы нашей многонациональной родины живут бок о бок. Приветливые и добропорядочные соседи одного дома — России, — почти хором пояснили задумку исполнительный директор компании "Городские галереи" Ольга Фридман и куратор проекта "Уличные галереи" Наталья Мельяновская.

Пока мы общаемся о технологии создания этих граффити, мимо проходят десятки граждан, некоторые попутно фотографируют появившийся к празднику рисунок.

Уже возвращаясь в редакцию, я слежу, как некоторые отдельные СМИ и известные граждане источают желчь относительно празднования этого дня. В прошлые годы им не нравилось, как недостаточно выделен национальный контекст. В этом году некоторые из них полярно изменили свои взгляды.

Параллельно смотрю сводки от МВД или региональных властей, сколько людей в каких городах нашей страны принимало участие в праздничных мероприятиях. Там сотни тысяч! К вечеру наверняка отметка перейдёт за миллион. По крайней мере, в прошлом году этот показатель составил 1,2 миллиона человек. Хочется заметить критикам, что если всё так плохо, неправильно и якобы не нужно, то как же миллионы людей по всей стране умудряются всё равно праздновать? Ответа, конечно, не последует.

А звучит он просто: Россия — это мы. Мы разные, и страна у нас разнообразная, но общая. В этом наше богатство и мощь, потому и празднуем.