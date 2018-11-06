Статус за счёт родителей. Как обуздать детей-вымогателей

Каждому родителю знакома ситуация, когда ребёнок после школы или улицы приходит в расстроенных чувствах и просит купить какую-то вещь. Это может быть марочная, статусная или высокотехнологичная вещь, поклонником которой раньше ребёнок явно не был. Например, брендовая одежда, геймерский набор, профессиональный музыкальный инструмент или спортивная амуниция, экшен-камера или скейтборд для опытных райдеров. Если родители сдаются и раскошеливаются на эту вещь, то не факт, что ребёнок будет ею пользоваться. Возможно, очень скоро она будет пылиться в шкафу. Так зачем же ребёнок уговорил родителей на покупку дорогой вещи и как можно противостоять детскому потребительскому терроризму?

Дорогие комплексы

— "Папа, а ты помнишь, как ты мне купил дорогую клюшку и защиту для хоккея?" — "Да, Данила, помню". — "На самом деле они мне были не нужны". — "Как это?" — рассказывает историю своего сына москвич Сергей.

Ребёнок признался, почему он уговорил купить именно профессиональную клюшку и амуницию. Как оказалось, в один из февральских дней он вышел поиграть в хоккей во дворовой коробке. Там играли другие дети и стояли родители. Один из отцов, увидев в руках Данилы пластиковую клюшку, прилюдно поднял его на смех. Ребёнок очень расстроился, вернулся домой и уговорил родителей купить самую дорогую клюшку, объяснив, что только с ней сможет достичь высоких результатов. В хоккей Данила больше не играл, но вот так за счёт родительских денег вытравил свой комплекс.

— Наш Ваня увлёкся трюковым самокатом, и мы ему купили технику начального уровня. Он откатал на площадке буквально месяц, никаким трюкам особо не научился, но стал просить самокат уже профессионального уровня, за 20 тысяч рублей, — рассказывает мать десятилетнего Вани Марина. — После откровенного разговора Ваня признался, что опытные райдеры смеются над самокатом, который его полностью устраивал, поэтому он и решил его сменить. Мы поговорили с ребёнком и объяснили ему, что не нужно обращать внимания на такие выпады. Только лишь сменив самокат, не научишься делать трюки.

— Я ничего не жалею для дочери, у неё действительно есть всё необходимое, притом лучшего качества, — рассказывает отец 12-летней Виктории Александр. — Но как же раздражает, когда Вика просит купить ей что-нибудь точь-в-точь как у подружки! Мне не жалко денег, но мне не нравится, что дочь так зависима от чужого мнения. А ещё я заметил, что Вика теряет интерес к большинству вещей после того, как она их выпросила.

Деньги любят порядок

Многие родители могут рассказать о подобных вещах. По словам специалистов, это может говорить о проблемах, с которыми столкнулся ребёнок. Впрочем, у психолога Марины Нехаёнок есть советы на такой случай:

1. Если подросток говорит вам, что не будет носить "этот отстойный телефон" (кроссовки, куртку и т. д.), что вы "ничего не понимаете" и "не любите" его, что вам "всё равно, что с ним никто не общается", что он "уже взрослый и право имеет", — успокойтесь, не пытайтесь убедить ребёнка в обратном. Приготовьтесь к истерике, хлопанью дверью, саркастическим высказываниям — это "оружие" дети умело применяют в общении с родителями. Без паники! Не поддавайтесь на провокацию. Дождитесь "угасания бури", не пытаясь вступать в полемику с любимым отпрыском.

2. Будьте последовательны! Если вы сказали нет сегодня, то и завтра нужно говорить то же самое, чтобы ребёнок не мог вами манипулировать (он ведь знает все ваши слабые места). Оба родителя должны быть солидарны в решениях обеспечения ребёнка и вопросах его образования, воспитания и развития.

3. Спокойно объясните: если он позиционирует себя как взрослого — то и все обязанности (уборка квартиры, уход за питомцем, поход по магазинам и т. д.) он должен разделять с родителями. И ответственность должна быть полной. В ином случае — безусловное подчинение и принятие правил семьи. Зато и отвечать можно лишь за свои, сугубо "детские" дела.

4. Не скрывайте от ребёнка истинную картину обеспеченности семьи. Материальные трудности не должны замалчиваться и скрываться от детей. Можно собрать семейный совет с целью выработки общей стратегии поведения и дать слово каждому члену семьи, узнав его мнение по вопросам возможной экономии ресурсов. Трудности сближают. Доверие — особенно! Поддержка семьи бесценна, её не измерить в денежном эквиваленте.

5. Карманные деньги — возможность познавать материальный мир, начиная с раннего школьного возраста. Разумный контроль, некая степень свободы, помощь в понимании ценностей позволяют родителям развивать в ребёнке умение получать, сохранять и приумножать детский "капитал".

6. Не стоит платить ребёнку за хорошую учёбу. Это может изменить систему ценностей, склонив ребёнка к зарабатыванию пятёрок любой ценой, включая ложь, детские слёзы и "шантаж" учителей.

7. Труд ребёнка может оплачиваться лишь при соблюдении определённых правил с обеих сторон. Ребёнок выполняет посильную работу — взрослый контролирует результат и подкрепляет его по своему усмотрению (похвала, подарок или денежное поощрение, в соответствии с возрастом "трудящегося").

8. К сожалению, подростковая среда делит на "своих" и "чужих" по интересам, внешнему облику, наличию (или отсутствию) тех или иных гаджетов и т. д. А каждому подростку хочется быть частью группы, носить определённую одежду, атрибуты данной группы, общаться с "друзьями" любой ценой. И цена эта бывает непомерно высокой (от невозможности сказать нет, растворившись и потеряв своё я, до кражи денег из родительского кошелька или употребления психоактивных веществ "за компанию" или "на слабо").

9. Не старайтесь быть с подростком на равных! Вы — взрослый! Это неоспоримо. Конечно, очень хочется быть ребёнку другом. Но это невозможно, если вы хотите построить здоровые отношения с дочерью или сыном. Вы опора, оплот силы и безопасности. Ребёнок должен знать, что вы примете его любым — с проблемами, тревогами, успехами и провалами. Вы любите его не за хорошие оценки — вы принимаете и уважаете его просто за то, что ОН ЕСТЬ!

10. Личный пример, честность, открытость, уверенность в своих силах, высокий уровень ответственности — вот те составляющие, которые подросток должен видеть в своих родителях. Ребёнок — отражение семьи. Он проводник в будущее, надёжный тыл или зияющая дыра для родителей в их старости. И пусть вам кажется, что он вас не слышит сейчас, — поверьте, ваши труды не напрасны, а слова и поступки дадут свои благодатные всходы если не сегодня, так завтра.