Следователи выяснят, как платили детским анестезиологам в Орле

В начале ноября в социальных сетях появилась информация, что врачи больницы в Орле отказывались выходить на работу из-за переработки и маленьких выплат. Лайф разбирался, что же произошло в клинике.

Ситуацией в Научно-клиническом многопрофильном центре имени З.И. Круглой (Детская областная клиническая больница) в Орловской области, где недавно сорвалась часть операций маленьким пациентам, теперь занимается Следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой следователи решат, есть основания для возбуждения уголовного дела или нет. Администрация больницы признаёт сбой, но говорит, что его причиной была не забастовка врачей, а некорректно составленный график дежурств.

— Родители несовершеннолетних пациентов жалуются на несоблюдение графика плановых операций, указывая в качестве причины трудовой конфликт в медицинском учреждении с участием врачей-анестезиологов, которые недовольны оплатой своего труда, — сообщили в СУ СКР по Орловской области. — В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В первых числах ноября обеспокоенные родители стали жаловаться в соцсетях, что, мол, анестезиологи детской больницы отказываются от плановых операций. И это несмотря на то что у многих пациентов уже подходили сроки.

Среди причин "забастовки" назывались переработка и неоплачиваемый труд за двойную работу. Якобы врачам перестали оплачивать дополнительную ставку, ночные смены и коэффициент трудового участия (КТУ). В итоге медики перешли на одну смену и обслуживали только экстренные операции. 1 ноября часть операций не была обеспечена анестезиологическими пособиями.

В администрации больницы Лайфу подтвердили, что в графике операций был сбой.

— По факту необеспечения анестезиологическими пособиями части плановых операций 1 ноября 2018 года проводится служебная проверка в отношении должностного лица, допустившего нарушение должностных обязанностей, — заявили Лайфу в администрации НКМЦ им. Круглой.

Руководство клиники утверждает, что сейчас операции проводятся в плановом порядке в соответствии с графиком операционного дня. Кроме того, анестезиологическими пособиями обеспечиваются все плановые и экстренные поднаркозные манипуляции.

Что касается возможных финансовых претензий медиков, то в больнице говорят: такой проблемы нет.

— Заработная плата, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, работникам отделения анестезиологии и реанимации с ПИТ для детей в НКМЦ выплачивается своевременно и в полном объёме, — прокомментировали Лайфу ситуацию в администрации НКМЦ им. Круглой.

Не видит проблем и врио руководителя областной Гострудинспекции Сергей Авдеев, которому удалось пообщаться с главврачом больницы. Руководство клиники также поспешило его успокоить.

— Предварительно я общался с главврачом — никакой забастовки там нет. Там дело в одном человеке, который некорректно составил график выхода на работу врачей-анестезиологов. Экстренные операции все проведены, анестезией все обеспечены, а вот плановые пришлось немного сдвинуть из-за некорректности графика, — рассказал Сергей Авдеев.