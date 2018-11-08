Государство должно вам много денег. Как их получить?

Недавно одна из чиновниц Свердловской области на встрече с молодёжью заявила, что государство своим жителям ничего не должно. Её отстранили от должности. Лайф разобрался, на какую господдержку может рассчитывать россиянин и что нужно сделать для её получения.

Пособия при рождении ребёнка

К тому, что за второго и последующих детей выплачивают материнский капитал, мы привыкли. Но и за первого ребёнка можно получать выплаты. Ежемесячное пособие при рождении первого ребёнка выплачивается российским семьям с 1 января 2018 года. Если ребёнок родился в 2017 году, пособие не выплачивается. Размер выплат равен установленному в регионе прожиточному минимуму. В среднем по стране — 10 500 рублей.

Получить пособие могут не все. Только те семьи, у которых средний доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, могут рассчитывать на выплаты. Под "доходом" подразумеваются заработная плата, премии, пенсии, стипендии и прочие социальные выплаты без вычета налогов. Проценты по банковским вкладам, подарки на день рождения и доход от сдачи жилья в аренду не учитываются.

Мама малыша, который родился не ранее 1 января 2018 года, может обратиться в территориальный орган соцзащиты населения или МФЦ. Заявление, справки о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев и документы, удостоверяющие личность, можно подать как в вышеназванных органах, так и через Единый портал государственных услуг. Если мать умерла или лишена родительских прав, документы о пособии может подать отец или законный представитель ребёнка.

За пособием можно обратиться, пока ребёнку не исполнится полтора года. И есть нюансы: если обратиться в соцзащиту до достижения малышом шестимесячного возраста, то выплаты будут назначены с даты рождения. Если после шести месяцев — пособие начнут выплачивать с даты обращения. Поэтому чем раньше, тем лучше.

Разовая выплата при рождении малыша выдаётся одному из родителей. В 2018 году она составила 16 759 рублей. Получить деньги можно по месту работы или через органы соцзащиты. Важно сдать необходимые документы, пока малышу не исполнилось шесть месяцев.

Пособие предоставляется в заявительном порядке. Необходимо предоставить справку о рождении ребёнка, копию свидетельства о рождении и справку с места работы. В течение десяти дней с момента подачи документов единовременное социальное пособие выплачивается заявителю.

Бесплатные лекарства для детей

Дети до трёх лет имеют право на получение бесплатных медикаментов. Список лекарств есть на региональных административных сайтах. Средства на препараты выделяются из местных бюджетов. Поэтому есть некая экономия в больницах: если пациент сам не потребует, то медицинские сотрудники не станут спешить с выписыванием лекарств из бесплатного перечня.

Но получить льготы могут не все дети. Если родитель попросит врача выписать рецепт на бесплатные лекарства для ребёнка, этого недостаточно. Необходимость выделения медикаментов из бюджетных резервов нужно подтвердить клинической картиной заболевания.

Чтобы получить бесплатные лекарства, нужно попасть в реестр льготников. Для этого родителю нужно прийти в поликлинику к участковому врачу с документами и ксерокопиями свидетельства о рождении ребёнка, отметкой о прописке малыша, его полисом ОМС и СНИЛС.

Главное — не стесняться и спрашивать. Ребёнку полагается безвозмездное лечение. Если педиатр отказывается выписывать бесплатный рецепт, следует обратиться к заведующему поликлиникой, в страховую компанию или в Росздравнадзор.

Пособия и льготы матерям-одиночкам

"Мать-одиночка" — это не оскорбление. Это юридический статус. Его женщина может получить, если в свидетельстве о рождении ребёнка в графе "отец" стоит прочерк. Если отец вписан со слов матери, если отцовство не установлено через суд по имеющимся доказательствам или если женщина, родившая малыша, не состоит в браке, а в отношении мужчины была применена "презумпция отцовства" — статус "мать-одиночка" считается официальным.

После рождения ребёнка женщина может не работать. Государство будет выплачивать ей ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер выплат зависит от средней зарплаты за предыдущие два года. Но, как показывает практика, пособие на малыша не больше пяти тысяч рублей. Чтобы его получить, нужно обратиться в органы соцзащиты того населённого пункта, где прописана мама.

Одиноким мамам предоставляются льготы, чтобы они могли больше времени уделять ребёнку. Неполный рабочий график или рабочая неделя по требованию, возможность отказаться от сверхурочных работ и командировок, запрет на увольнение по сокращению штатов и инициативе работодателя. Если мама воспитывает ребёнка-инвалида, ей предоставляется четыре дополнительных выходных в месяц.

Пособия и льготы одиноким отцам

Понятия "отец-одиночка" в российском законодательстве нет. Но в случае если мать умерла, её лишили родительских прав, она пропала без вести или находится в тюремном заключении, отцу полагаются пособия и льготы. Но для этого суд должен признать его воспитывающим ребёнка в одиночестве.

По Трудовому кодексу РФ отец-одиночка не может быть сокращён на работе, не подлежит увольнению, его не могут привлекать к работе в выходные и сверхурочные часы. Отец может брать четыре дополнительных выходных в месяц, если воспитывает ребёнка-инвалида.

Закон гарантирует ежемесячное пособие, как и в случае с матерями-одиночками. Для этого нужно собрать пакет документов (он подробно расписан на административных региональных сайтах) и подать его в отдел соцзащиты.

Поддержка молодых специалистов

Чтобы молодые люди шли после институтов и техникумов работать в государственные и муниципальные организации, есть ряд льгот. Отметим сразу: за высшее образование и диплом пособия не выплачиваются, надбавок нет. Работодатель может поднять зарплату за повышение квалификации сотрудника. А красный диплом — это просто для вашей самооценки.

Молодые специалисты — люди до 35 лет, получившие образование в государственном учреждении, впервые трудоустроенные на бюджетное предприятие. Федеральное законодательство для молодых специалистов не прописывает льгот и пособий. Но на региональном уровне они есть. Необходимо изучить законодательную базу той сферы региона, в которую молодой специалист устраивается.

Как правило, помощь молодёжи выражается в единовременных выплатах при трудоустройстве, льготных кредитах или субсидиях на приобретение жилья, частичном или полном возмещении расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях.

Подробнее о льготах для молодых специалистов лучше узнать в органах местного самоуправления. К примеру, в Москве в первые три года работы молодые специалисты получают надбавку к зарплате в 40 процентов от ставки.

Жильё молодой семье

Государство разработало программы поддержки молодых семей в приобретении жилья. Возраст мужа и жены не должен превышать 35 лет, они должны быть официально трудоустроены. Семья должна состоять на учёте в органах соцзащиты как остро нуждающаяся в улучшении жилищных условий. У молодожёнов должны быть средства для оплаты остатка за квартиру или дом (либо справка от банка, согласно которой семья может получить ипотечный кредит). Тогда государство выделит 30 процентов, а при наличии детей — и 35 процентов от стоимости жилья, чтобы семья могла его приобрести.

Семье не выделят несколько миллионов рублей для покупки элитной недвижимости в центре Москвы. Жильё должно быть куплено на вторичном или первичном рынке, на каждого члена семьи не более 18 квадратных метров.

Кстати, расписаться в загсе и сразу стать "молодой семьёй", претендующей на жильё, нельзя. Нужно прожить в браке не менее одного года. И, главное, успеть получить квартиру до 35 лет. Если вы ждали очереди долгие годы и уже скоро должны получить заветные квадратные метры, но вам исполнилось 35 — вы выбываете из очереди и больше не можете участвовать в льготной программе.