Время делу. Как организовать режим дня для школьника

— Что только не задают детям на дом! Мало того что мой сын-шестиклассник делает уроки не меньше четырёх часов в день, так ещё и рюкзак у него неподъёмный. Я как-то взвесила — почти семь килограммов! — возмущается Марина, мать 11-летнего Артёма.

— Никак не могу добудиться ребёнка утром. Ему уже 16 лет, пора взрослеть. Как мне надоело проводить так каждое утро! — жалуется Сергей, отец Вадима. — Тем более в выходные у сына спортивная секция и занятия с репетитором. Но он допоздна рубится на компе и встаёт только после моего окрика. Я ему всё чаще повторяю, что в армии дисциплине научат быстро.

Действительно, дисциплина — вещь сложная даже для взрослых. Но детям соблюдать её ещё важнее, чем родителям. Если нам распорядок дня нужен в основном для того, чтобы вовремя проделать запланированную работу, то ребёнку соблюдение "правил игры" позволяет, прежде всего, чувствовать себя уверенно и безопасно в окружающем мире. А это крайне важно для формирования личности.

Сколько можно делать уроки?

В этом вопросе родителям не угодишь. Ребёнок тратит мало времени на уроки — значит, учится спустя рукава. Много времени сидит за учебниками — значит, возится как черепаха и чего-то явно не понимает.

А ведь есть нормы времени на выполнение уроков школьниками:

1–3 классы — 1,5 часа, 4–5 классы — 2 часа, 6–8 классы — 2,5 часа, 9–11 классы — 3,5 часа, — говорит педагог Наталия Моторная.

Нормы работы школьника за компьютером без перерыва: 1–4 классы — 15 минут, 5–7 классы — 20 минут, 8–9 классы — 25 минут, 9–11 классы — 30 минут.

Первое, второе и компот

— У школьников должно быть 4–5-разовое питание в день. Средняя потребность в энергии школьника в возрасте 7–11 лет составляет 2350 калорий, в возрасте 11–13 лет — 2700 калорий, 13–17 лет — 3100 калорий, — считает врач-реабилитог Алла Тронина.

Есть ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке. Промежутки между приёмами пищи должны составлять 3,5–4 часа. Рацион должен содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов. Следует избегать острого, жареного, колбас, фастфуда и газированных напитков.

Рабочее место — основа основ

— Крайне важно оборудовать дома правильное рабочее место для ребёнка. Сидеть следует с прямой спиной, стул должен иметь невысокую спинку. Ноги ребёнка должны быть согнуты под углом 90 градусов — как в тазобедренном суставе, так и в коленном. Ступни должны касаться пола, — продолжает Алла Тронина. — Дневной или искусственный свет на рабочий стол должен падать слева, но если ребёнок левша, то справа. Идеальное расстояние от книги до глаз ребёнка — 40–45 сантиметров, при этом книгу нужно держать в наклонном состоянии.

Согласно рекомендации специалистов Роспотребнадзора, контроль соответствия мебели росту ребёнка следует проводить не реже двух раз в год.

Своя ноша не тянет?

Какая же это душераздирающая картина — "первачок" с тяжкой ношей на спине! Кажется, он сам может поместиться в своём ранце. Между тем, по мнению медиков, вес школьного ранца не должен превышать 10–12% веса ученика.

— Ремни ранца должны быть широкие, регулируемые по длине. Ранец должен быть снабжён жёсткой недеформируемой спинкой. Вес ранца без учебников должен быть не более 700 граммов для начальных классов и не более 1000 граммов для старших и средних классов, — убеждена Алла Игнатьевна. — Светоотражающие материалы на ранце делают ребёнка более заметным в сумерках для водителей.

На сон грядущий

Во сне ребёнок не просто отдыхает — он там растёт! Представляете, какая работа происходит у детского организма в ночные часы? Поэтому сон для детей — это святое. И относиться к нему надо со всей серьёзностью.

Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время. Ограничивать после семи вечера эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов). Очень хорошо сформировать ребёнку собственные полезные привычки. Это может быть вечерний душ, прогулка или чтение. Эти нехитрые "ритуалы" автоматически зададут нужный настрой.

По мнению Наталии Моторной, первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до двух часов.

Общая картина сна выглядит так: 1–4 классы — 10–10,5 часа, 5–7 классы — 10,5 часа, 6–9 классы — 9–9,5 часа, 10–11 классы — 8–9 часов.

Погнали!

Несмотря на то что мы живём в век гиподинамии, активность на свежем воздухе никто не отменял. Продолжительность прогулок и подвижных игр в младшем возрасте должна быть около 3–3,5 часа в день, у старшеклассников — 2,5 часа в день. Не позволяйте ребёнку "поселиться" дома возле компьютера! Это лишает его свежего воздуха, социализации в окружающей среде, приводит к увеличению веса. Мотивируя чадо к прогулкам, купите ему круглогодичный спортивный инвентарь. Бассейн или спортивная секция в закрытом помещении не смогут заменить ему уличной "движухи". Так что — все гулять!