"Как тебе такое, Илон Маск?" Рубрика "Очумелые ручки" празднует день рождения

26 лет назад на Первом канале вышла программа "Пока все дома". В её рубрике "Очумелые ручки" ведущий Андрей Бахметьев из подручных материалов собирал разные штуки, которые облегчали жизнь россиян.

Андрей Бахметьев — "народный очумелец вселенского масштаба", как называл его в программе ведущий "Пока все дома" Тимур Кизяков. В течение 18 лет каждые выходные на экранах телевизоров появлялись Кизяков и Бахметьев. Они сидели как будто в гараже, где куча отвёрток, болтиков, каких-то радиоприёмников. Позади них всегда был огромный магнитофон. Когда Андрей Бахметьев начинал рассказывать о том, что будет показывать сегодня, Тимур Кизяков нажимал кнопку "Запись" на магнитофоне и говорил: "Нужно всё зафиксировать на магнитную плёнку". Бобины начинали крутиться.

"Очумельцы" давали инструкцию для создания какой-нибудь нужной в быту штуковины из бутылок, палок, фольги или бумаги. Сегодня мы бы назвали это лайфхаками. А в конце рубрики Бахметьев и Кизяков выдавали какую-нибудь забавную мудрую мысль с каламбуром. Наверное, если бы во времена "Очумелых ручек" был "Ютуб", они всегда были бы в тренде. С 1992 по 2010 год это была одна из самых рейтинговых программ российского ТВ.

Шапка из листа бумаги

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Берём лист формата А3, кладём его перед собой вертикально. Рисуем овал размером чуть больше головы. Рисовать лучше не по середине листа, а несколько ближе к нижнему краю. Чертим в овале вертикальные линии, на равном расстоянии друг от друга. Вдоль линий делаем разрезы канцелярским ножом. Берём лист за края и надеваем на голову. Шапка, защищающая от теплового удара, готова.

"Когда припечёт, лучше побыть несколько минут в творческом ударе, чем целый день в тепловом".

Пугало из пластиковой бутылки

На пустой бутылке из-под газировки объёмом 0,5 литра рисуем четыре линии посередине на равном друг от друга расстоянии. Затем к каждой из линий делаем две перпендикулярные полоски. Должно получиться что-то похожее на четыре буквы "С". Ножом прорезаем все нарисованные линии. И внутреннюю часть каждой буквы "С" загибаем наружу. У бутылки появились четыре "крыла".

После этого в крышке делаем небольшое отверстие. В него вставляем спицу от зонта или любую другую жёсткую проволоку. На спице бутылка будет вращаться от любого дуновения ветра. Выступающую из крышки часть закрепляем к деревяшке, которую втыкаем в землю на огороде. Чтобы усилить эффект, на "крылья" приклеиваем кусочки фольги. Они будут отражать солнечные лучи и отпугивать птиц.

"Теперь если пернатые налётчики и будут иметь виды на ваш урожай, то только с высоты птичьего полёта".

Массажёр из шишек

Гуляя по лесу или парку, посмотрите под ноги. Там наверняка будут еловые и сосновые шишки. Захватите несколько домой. Из шишек Андрей Бахметьев рекомендует сделать массажёр. Дрелью сверлим отверстие в сердцевине шишки. В него вставляем проволоку, кусок спицы от зонта или металлической вешалки. Чтобы было удобно держать, на другой конец проволоки надеваем пробку. Релакс обеспечен.

"Пусть все шишки, которые будут в жизни сыпаться, сыпятся только в виде массажа".

Универсальная открывашка для банок

Андрей Бахметьев признаётся, что до сих пор пользуется дома универсальной открывашкой для банок, которую придумал для "Очумелых ручек". Для её изготовления подойдут два кусочка твердого плинтуса и длинный болт с гайкой. В плинтусах просверливаем по одному отверстию такого диаметра, чтобы болт легко в них проскакивал. На середину плинтусов близко к отверстию приклеиваем наждачную бумагу. Болт вставляем в отверстия плинтусов таким образом, чтобы наждачная бумага оказала внутри. Закручиваем гайку. Обычной резинкой скрепляем свободные концы плинтусов между собой. Устройство надевается на банку, и крышка, оказавшись между наждачными бумагами, с лёгкостью откручивается. Если у крышки меньший или больший диаметр, чем расстояние между плинтусами, то с помощью гайки его легко можно подогнать под необходимый.

"Имея рычаги в "банковской сфере", вы легко можете проворачивать любые "банковские" операции".

— Я не считаю себя "русским Илоном Маском". У нас какое-то искажённое представление об изобретательстве. Огромное количество изобретений обозначается как "ну ведь такого в мире нет". Но никто из изобретателей не задаётся вопросом, почему нет. А если разобраться, то просто это никому не нужно, — рассуждает Андрей Бахметьев.

В 2010 году Бахметьев по собственному желанию покинул программу "Пока все дома". Сегодня "очумелыми ручками" Бахметьев создаёт гаджеты для детей. "Говорящая ручка", с помощью которой можно изучать английский и китайский языки. Ручка касается картинки в книге, с помощью встроенного в неё сканера распознаёт картинку и рассказывает её историю, даёт ребенку задания, затем повторяет на английском или китайском языке.

Его электромеханические конструкторы "Знаток" заняли первое место на Международной выставке игрушек и игр в Гонконге, а также получили премию "Золотой медвежонок" как лучшая игрушка 2017 года в России. Это образовательный конструктор, в котором можно построить электрическую цепь для маленького светофора или для рекламного билборда. Подросток на простых примерах может освоить физические законы и хотя бы на время игры почувствовать себя изобретателем.

— Свою работу я строю по трём принципам. Первый — невозможно научить, но можно научиться. Второй — желание научиться возникает, когда тебе интересно. Третий — интересно становится, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и видишь результат, — говорит Андрей Бахметьев.

"Очумелые ручки", наверное, были основаны на этих же принципах. Посмотрев программу, можно было научиться создавать нужные вещи из простых материалов. Это было интересно. И результат достигался всегда. Бахметьев называет работу в программе яркой и шикарной страницей своей жизни. "Я её перелистнул, но я её не вырывал".

— Я понятие не имею, какое из моих изобретений лучшее. Вообще никаких итогов не подвожу, потому что всё ещё впереди. Я — дерево, пока что плодоносящее, а что потом — посмотрим, — говорит Андрей Бахметьев.