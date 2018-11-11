Смех сильнее смерти. Как клоун помогает онкобольным детям победить болезнь

Несколько лет назад врачи поставили Марине Мыриной страшный диагноз. Она перенесла несколько болезненных курсов химиотерапии и тяжёлую операцию по пересадке костного мозга. Женщина не потеряла веру в жизнь и нашла своё призвание в поддержке больных детей: в образе клоуна она навещает их в больнице, развлекает и помогает бороться с тяжёлым заболеванием.

Яркий парик, разноцветный костюм, мешок с игрушками и задорный смех — в таком наряде жительница Томска Марина Мырина приходит в больницу к детям, больным раком. Ещё с юности она мечтала связать свою жизнь с детьми — стать педагогом или детским доктором. Была у Марины ещё и творческая мечта — выступать на сцене.

— Я закончила педагогический университет, работала воспитателем, психологом. Потом решили вместе с подругой открыть свою деятельность под названием "Томская клоунада". Вместе мы с ней выступали в детских садах, школах, проводили всякие праздники, дни рождения. Я нашла себя в жизни, — с улыбкой рассказывает Лайфу Марина Мырина.

Всё складывалось как нельзя лучше, пока на одном из выступлений Марине не позвонил муж. Мужчина сообщил, что их сына увезли на скорой в больницу. От испуга и в полной панике она забыла переодеться и в больницу к своему единственному ребёнку приехала в костюме клоуна и с гримом на лице.

Поняла это Марина только тогда, когда забежала в приёмное отделение, а дети смотрят на неё с улыбкой и начинают махать рукой. Она не растерялась и решила, что из роли ни в коем случае нельзя выходить, несмотря на то что душа в этот момент была не на месте.

— Я стала подходить к каждому ребёночку и за ручку с ними здороваться. Старалась их как-то смешить. В конце коридора стоял муж. Я подошла к нему, а он сказал, что наш сын в реанимации. Мне нужно было тут же развернуться и пойти вместе с ним, но тут же дети. Уже накатывались слёзы, но я не должна была подавать виду. Я попрощалась со всеми, и с шутками ушла из приёмного отделения, — уже со слезами на глазах вспоминает Марина.

После этого женщина поняла, где на самом деле она нужна больше всего. Улыбка детей, которые борются со смертельной болезнью, стала смыслом её жизни. Так Марину прозвали "первым больничным клоуном". Делала она это совершенно бесплатно, а костюмы и игрушки покупала самостоятельно.

Её сын шёл на поправку, а работа приносила только удовольствие. Большего для счастья Марине и не надо было, но судьба сыграла с ней злую шутку. Она сама попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали ей рак крови и шансы на жизнь давали минимальные. Женщина недоумевала: почему всё было хорошо, были большие планы на будущее, счастливая жизнь — и в один миг всё рухнуло.

Это было сложно принять, но Марина решила не опускать руки. В реанимации она провела полгода, и при первой возможности, когда смогла встать с кровати, снова надела костюм клоуна и отправилась по палатам к детям.

— У нас с ними были общие разговоры. Они мне жаловались, что им химию делают, показывали подключичные катетеры, а я им свой. И вот один мальчик мне так хорошо запомнился... Он подошёл ко мне и говорит: "Мы же боремся тут, и ты борись". Я поняла, что у меня есть смысл бороться и продолжать поддерживать этих ребятишек, — вспоминает Марина.

Она помогала им не отчаиваться и бороться за жизнь, а они, в свою очередь, помогали ей восстанавливаться. Их радость была ей как бальзам на душу. Благодаря этому, считает Марина, у неё произошла ремиссия. Врачи не стали медлить и предложили ей операцию по пересадке костного мозга.

— Донором был мой брат. Мы полетели в Питер, и там мне сделали операцию. Всё прошло успешно. Через месяц я взяла нос, парик и отправилась к детишкам. Врачи, конечно, ворчали, что мне надо восстанавливаться после операции, но я объяснила им, что помогаю и им, и себе. Я должна была там полгода пролежать, но меня отправили домой уже через три месяца.

Больницы в родном Томске и в Петербурге стали вторым домом для Марины, а все дети — как свои. Она помнит всех поимённо, и они бегут к ней с распростёртыми объятиями при встрече. Сейчас Марина чувствует себя хорошо и надеется, что все больные малыши вскоре пойдут на поправку благодаря её любви и жизнерадостности.