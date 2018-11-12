Почему полицейские в Пермском крае не ищут пропавших людей

Год назад дочка Ольги Вахрушевой Вика уехала на заработки в Пермь, а затем в Соликамск. С 8 октября она перестала выходить на связь. Ольга написала заявление в полицию, но уже несколько недель не может расшевелить силовиков. Они говорили матери, что, мол, дочь могла податься в путаны, поэтому и не горят желанием её искать.

Вика Вахрушева из села Черновское Большесосновского района Пермского края росла обычным ребёнком, ленилась выполнять домашние обязательства, любила поспать до обеда и зависнуть в соцсетях. По характеру была спокойной, но иногда могла и вспылить. В прошлом году, когда Вике было уже 18 лет, она решила покинуть родительское гнёздышко и уехать на заработки в Пермь. Там она устроилась на работу официанткой.

Маме Вика звонила почти каждый день, а навещать её приезжала три раза за всё время. В Перми она пробыла чуть меньше года, меняя жильё и место работы. А в конце сентября 2018 года Вика сообщила маме, что уехала в Соликамск. Эта новость Ольгу не обрадовала.

— Я ей говорю: "Что ты там забыла? Там же одни зэки живут", но она меня пыталась успокоить и сказала, что живёт с хорошим парнем, охранником зоны. А в начале октября она мне позвонила и сказала, что уходит от него, — рассказала Лайфу мать Вики Ольга.

Уже седьмого октября девочка снова позвонила маме и рассказала последние новости. Мама звала её вернуться домой. Тогда Ольга слышала свою дочку в последний раз.

— Я всё ругалась на неё, а она фыркала — не любила, когда ей замечания делают. Бывало, обидится на меня, неделю не выходит на связь. А тут так долго не объявляется. Что-то случилось, — говорит Ольга.

Обеспокоенная мать стала писать всем друзьям Вики в соцсетях, но толкового ответа не смогла от них услышать. Лишь один знакомый рассказал, что Вика оставила у него дома свои вещи, но так и не вернулась за ними. Ольга отправилась в районный уголовный розыск, но следователь оказался в отпуске.

— Сначала сказали, что следователь будет только в понедельник, 22 октября. Но в пятницу, 19 октября, я оставила заявление. Его приняли и пообещали заняться поиском. Но уже прошло несколько недель, а сдвигов никаких, — плачет Ольга.

По её словам, оперативник угрозыска, которому расписали дело, то занят, то в отъезде по делам. Ольга говорит, что полицейские особо не горят заниматься розыском её дочери, намекая, что, мол, та могла стать проституткой.

От безвыходности несчастная Ольга сама разместила объявления о пропаже своей дочери. Сложность была в том, что у Вики не было определённого места жительства. Девочка работала администратором, официанткой.

По словам Ольги, от оперативников до сих пор ни слуху ни духу. Теперь мать собирается писать на них заявление в прокуратуру. Особо не рассчитывая на силовиков, она собирается ехать в Соликамск искать дочь.

Лайф отправил вопросы в МВД Пермского края, почему полицейские теряют драгоценное время и не ищут пропавшую девушку, однако оперативно ответы не получил.

Напомним, что МВД, Генпрокуратура и СКР давно разработали "Инструкцию о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц".

В документе прописано, как реагировать на случаи пропажи человека. Например, больше нет пресловутых трёх дней или часов, которые некоторые недобросовестные представители правоохранительных органов придумали для того, чтобы отговорить родственников от подачи заявления и не брать на себя лишние хлопоты.

Сообщения о пропаже должны приниматься независимо от срока давности и места исчезновения человека, наличия или отсутствия информации о месте его постоянного или временного проживания, полных анкетных данных и фотографии, сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного исчезновения. В случае пропажи человека следователь СК обязан будет незамедлительно возбудить уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство"), если есть основания полагать, что причины исчезновения были криминальные.

Такая квалификация случаев пропажи человека не говорит однозначно о том, что он убит. В российском УК нет отдельной статьи о пропаже человека, поэтому дела автоматически возбуждаются по "максимальной" статье — 105-й УК, дающей широкие полномочия для розыска: проводить допросы, обыски, прослушивать телефоны, получать различную информацию из баз данных.