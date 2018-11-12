Сто лет без войны. Первая мировая в цифрах.

Сто лет без войны. Первая мировая в цифрах.

Кадр фильма "Батальонъ"/ © Кинопоиск

19
В ноябре 1918 года закончилась первая глобальная война человечества. На Западе её называют Великой, в России её помнят как Первую мировую войну. История войны в цифрах и в десяти фотографиях.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×