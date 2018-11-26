Риелтор с добрым сердцем. Мать-одиночка отдаёт зарплату незнакомой девушке

Риелтор Ольга Шагиева одна воспитывает маленькую дочку. Большая часть зарплаты у неё уходит на покрытие кредитов и раздачу долгов, но это не помешало ей протянуть руку помощи совершенно незнакомому человеку со смертельной болезнью.

Несколько лет назад 27-летняя жительница Магнитогорска Виктория Зюзина носила под сердцем долгожданного ребёнка. Девушка была счастлива и наслаждалась беременностью, но внезапно у неё каждый день стала подниматься температура до 37,5, появились кашель, сильный кожный зуд и постоянная усталость. Врачи лечили её антибиотиками от простуды, но после родов кашель только усилился, а температура стала подниматься до 38,5.

В феврале 2015 года жизнь Виктории сильно изменилась, когда она пошла делать флюорографию. Её отправили на дальнейшее обследование, после многочисленных анализов врачи поставили ей четвёртую стадию лимфомы Ходжкина. За всё время девушке пришлось пройти 23 цикла химиотерапии и 14 дней лучевой терапии, однако лечение в родном городе не дало никаких результатов.

Дальнейшее лечение надо продолжать в Санкт-Петербурге, но у семьи девушки весь запас финансов исчерпался. Поэтому она была вынуждена просить помощи у неравнодушных пользователей соцсети.

— Я надеялась сама справиться со своими трудностями, но у меня не вышло. И теперь я вынуждена обратиться к вам за помощью! Любая поддержка будет огромным вкладом на пути к моему выздоровлению, — написала в посте Виктория Зюзина.

На объявление откликнулась риелтор из Магнитогорска Ольга Шагиева. По словам девушки, получает она неплохую зарплату, но маленькую дочку воспитывает одна, а большая часть денег уходит на погашение кредитов. Несмотря на всё это, Ольга не смогла пройти мимо беды Виктории.

Для оказания помощи риелтор Ольга выбрала весьма необычный способ. Она предложила пользователям соцсетей свои услуги на условиях благотворительности. Своим клиентам она помогает продать недвижимость, а полученный гонорар переводит на счёт Виктории.

— Я никогда раньше не отдавала свои деньги просто так. Но пост Вики меня так зацепил, и я решила ей помочь. Через день на моё предложение откликнулась девушка Светлана, которая изначально не собиралась обращаться к риелторам. Нам удалось продать её квартиру за наличные очень быстро — буквально за две-три недели. Все свои комиссионные я перевела Вике. Я не чувствую, что в чём-то себя ущемляю, — рассказала Лайфу риелтор с добрым сердцем Ольга Шагиева.

Сама Ольга утверждает, что помогает онкобольной Виктории не финансово, а своим трудом. Тем не менее в её базе немало клиентов, которые оценили этот поступок. Сейчас к Ольге обратилось ещё два клиента. Они, как и Светлана, не собирались пользоваться услугами риелторов, но необычная идея помочь Виктории их воодушевила.

— Сейчас я помогаю продать ещё две квартиры. Полученные комиссионные также пойдут на счёт Вики. Несложно потратить пару часов времени на то, чтобы показать квартиру, или на телефонные переговоры, когда ты знаешь, что сможешь этим кому-то помочь, — говорит Ольга Шагиева.

Изначально девушка боялась рассказывать родителям о своём решении помогать совершенно незнакомому человеку. Мол, одна ребёнка воспитывает, его содержать надо, а денег лишних не бывает. Но семья, наоборот, восприняла эту новость с гордостью и восторгом.

Благодаря Ольге больной Виктории удалось собрать необходимую сумму и скоро она сможет отправиться в Петербург на лечение. В свою очередь она выражает в комментариях слова благодарности тем, кто не остался равнодушным к её проблеме и помог не только деньгами, но и словами поддержки.