В России обещают дефицит медикаментов. Есть ли повод для паники?

Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине "Медицинские ресурсы" допустил, что в России могут исчезнуть некоторые медицинские изделия после 2021 года. Как отметили специалисты, опасения связаны с введением нового механизма регистрации этих изделий на территории России по правилам Евразийского экономического союза.

— Проблема заключается в том, что согласно принятым на сегодняшний день НПА (нормативно-правовым актам. — Прим. Лайфа) после наступления 31 декабря 2021 года все медицинские изделия, не прошедшие перерегистрацию по новым правилам ЕАЭС, окажутся вне закона, а это означает остановку оказания медицинской помощи на территории всей страны, — заявили в союзе.

Эксперты говорят об "остановке оказания медицинской помощи на территории всей страны". Действительно ли это так и исчезновения (условно) шприцев, презервативов и бахил следует опасаться?

Не нужно драм

Аналитики и представители фармацевтических компаний не согласны с утверждениями специалистов союза. В частности, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что ситуацию драматизируют. Он также напомнил, что о перерегистрации было давно известно.

— Другое дело, что нельзя загонять производителя в очень жёсткие временные рамки, потому что весь ассортимент медицинских изделий огромен — начиная от бытовых изделий (презервативов или перчаток) и заканчивая серьёзными изделиями, которые применяются при хирургических манипуляциях. Каждый тип продукции — отдельная история и свои пациенты. И без чего-то можно обойтись, а без чего-то — нет, — заявил Николай Беспалов.

Он подчеркнул, что у производителей действительно есть опасения. По словам Беспалова, были прецеденты на фармрынке, когда вводилось регулирование наценок и некоторые компании не успели подготовить необходимую документацию. Тогда препараты определённых фирм действительно исчезали. Но это были единичные случаи.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН заявил, что в случае нехватки времени на перерегистрацию медицинских изделий её срок продлят.

Эксперт подчеркнул, что никто страну без медицинской продукции не оставит и нет смысла бежать и закупать всё впрок.

— Я думаю, что эта новость определённо кому-то нужна — скорее всего, бизнес-структурам, которые пытаются разжигать эти неприятные моменты, — сказал Мелик-Гусейнов.

При этом эксперт не исключил, что не все компании могут пройти перерегистрацию в установленные сроки. Однако тогда, по его словам, вероятно, в России найдутся инструменты для её продления.

Срок имеет значение

Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк, комментируя Лайфу информацию о возможной нехватке медицинских средств, отметил, что пока вводимые изменения на ситуацию никак не повлияют.

— Может, перенесут это всё. Проблема в том, что не была готова законодательная база для начала перерегистрации. Не до конца поняли по срокам изначально, а сейчас получается, что не все производители успевают перерегистрировать свои изделия медицинского назначения, — сказал Сергей Шуляк.

Специалист также назвал возможной ошибкой информацию, что на перерегистрацию всех изделий может уйти до 20 лет. По его словам, максимальный срок — два года.