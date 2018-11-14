ЖКХ подорожает. Сколько будем платить в новом году?

Читайте также

ЖКХ подорожает. Сколько будем платить в новом году?

228

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Правительство повышает плату за коммунальные услуги. Сколько платить будем и с чем связана индексация — разбираем на карточках.

Тарифы ЖКХ вырастут на 4,1%

Правительство сегодня утвердило повышение тарифов. Индексацию разбили на два этапа. С 1 января — на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%

Фото: ©РИА Новости/Александр Астафьев

Повышение тарифов связано с ростом налогов

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет на 2% — с 18% до 20%. А рост НДС тянет за собой цены

Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

Индексация коснётся всех видов жилищно-коммунальных услуг

Это значит, что дороже станут горячая и холодная вода, а также электроэнергия

Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

В правительстве считают ситуацию стандартной

Раньше плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

Для потребителя услуг ситуация "в конечном счёте" не изменится

Тарифы ЖКХ и так индексируют, то есть повышают ежегодно. Просто сумму, что прибавляли к платёжкам один раз в год, разбили надвое

Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×