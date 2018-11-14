ЖКХ подорожает. Сколько будем платить в новом году?

Тарифы ЖКХ вырастут на 4,1%
Правительство сегодня утвердило повышение тарифов. Индексацию разбили на два этапа. С 1 января — на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%
Фото: ©РИА Новости/Александр Астафьев
Повышение тарифов связано с ростом налогов
С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет на 2% — с 18% до 20%. А рост НДС тянет за собой цены
Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина
Индексация коснётся всех видов жилищно-коммунальных услуг
Это значит, что дороже станут горячая и холодная вода, а также электроэнергия
Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков
В правительстве считают ситуацию стандартной
Раньше плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%
Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков
Для потребителя услуг ситуация "в конечном счёте" не изменится
Тарифы ЖКХ и так индексируют, то есть повышают ежегодно. Просто сумму, что прибавляли к платёжкам один раз в год, разбили надвое
Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок
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