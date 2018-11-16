Мухи, грязь и разруха. Соцсети шокировали фотографии худших поликлиник страны

Мухи, грязь и разруха. Соцсети шокировали фотографии худших поликлиник страны

Коллаж © L!FE. Фото: ОНФ

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Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" подвели итоги фотоконкурса "Моя поликлиника/Мой фельдшерско-акушерский пункт". Пациенты со всей страны присылали фотографии. И от некоторых волосы встают дыбом. Мы покажем 10 самых страшных поликлиник России. Галлерею изображений можно пролистывать слева направо.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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