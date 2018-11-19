Вторая жизнь. Как десантник-ветеран выжил вопреки прогнозам врачей

Год назад 33-летнего ветерана чеченской войны Алексея Боровинского сбила машина. Травмы были настолько тяжёлыми, что он впал в кому. За два месяца из крепкого парня он превратился в живую мумию. А когда пришёл в сознание, врачи отправили его умирать в хоспис. Мама и сестра смогли собрать деньги, чтобы вылечить Алексея. Сейчас он потихоньку идёт на поправку и лично благодарит каждого, кто протянул руку помощи.

Алексей Боровинский из Краснодарского края прошёл чеченскую войну, а дальше воевать ему пришлось уже на гражданке за собственную жизнь. Год назад его сбила машина. Молодой человек получил сильнейшие травмы. Местные врачи не давали его родственникам обнадеживающих прогнозов, и только вера и забота семьи подарили молодому ветерану вторую жизнь.

Из родных у Алексея только мама и сестра. На всевозможные операции, которые потребовались ему после чудовищного происшествия, денег не было. Просить помощи пришлось у пользователей соцсетей. Общими усилиями удалось собрать необходимую сумму для лечения в Москве. Прооперировали Алексея в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России.

— Удалось достичь практически полного разгибания в коленном суставе правой нижней конечности. С левой — получен хороший результат, конечность разогнута. В перспективе собираемся обучить нашего пациента заново ходить. Это наша цель, — рассказал Лайфу сотрудник ортопедического отделения ФМБА Иван Горелов.

В дальнейшем ветерану войны понадобится реабилитация, на которую тоже нужна большая сумма. Все собранные ранее деньги ушли на операцию в столице, и сейчас его семье снова требуется финансовая помощь. Любовь Кислицина, мама Алексея, мечтает, чтобы он снова мог двигаться и сидеть.

— У него кроме меня и сестры никого нет. Я уже пенсионерка, да и здоровье пошатнулось очень сильно после случившегося. Я очень надеюсь, чтобы у Алёши была реабилитация, чтобы он мог самостоятельно садиться и двигаться. Ему в будущем это пригодится очень, — говорит с надеждой мама Алексея.

Сам же Алексей потихоньку идёт на поправку. Буквально несколько месяцев назад его тело было истощено, а сейчас он снова питается и набирается сил. Говорить ему немного трудно, но тем не менее он не устаёт выражать свою благодарность всем, кто ему помог.

— Я себя чувствую очень хорошо. Врачам дай Бог здоровья. Очень хочу, чтобы они поставили меня на ноги. Спасибо всем, кто мне помог и кто продолжает помогать, — говорит Алексей.

Ранее Лайф уже рассказывал об Алексее. В ноябре прошлого года он возвращался домой из гостей. На улице родного посёлка на большой скорости его сбил водитель "девятки" Александр Соколов. Лихач утверждал, что якобы соблюдал положенную скорость в 40 км/ч, только семья Алексея ему не поверила.

Пострадавшего направили за тридцать километров в районную больницу в Лабинск. Врачи диагностировали у него сочетанную травму груди, открытый перелом левой ноги и черепно-мозговую травму. Во время долгой дороги в больницу Алексей впал в кому. У него произошло внутричерепное кровотечение.

В бессознательном состоянии он пролежал два месяца. Алексея было не узнать: из молодого и крепкого парня он превратился в скелет. Молодой человек потерял половину своего веса. В 2018 году он чудом пришёл в сознание, однако врачи Лабинской ЦРБ решили быстренько перенаправить его в другую больницу — в станицу Выселки. Там врачи не захотели спасать молодого ветерана и отправили в хоспис умирать. Но несмотря на тяжёлое состояние, в котором находился Алексей, родные сделали всё возможное, чтобы его вылечить.