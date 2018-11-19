Копейка в помощь. Сколько получат матери от государства

Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет с 24 532 рублей до 26 152 рублей в месяц
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Размер пособия рассчитывается для каждого индивидуально. Всё зависит от зарплаты за последние два года
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Пособия по уходу за ребёнком индексируют ежегодно. Примерно на полторы тысячи. Так, в 2017 году их размер был 23 120,66 руб.
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Новое повышение вступит в силу с 1 января 2019 года и только для детей до полутора лет
Фото: © РИА Новости/ Сергей Аверин
И если максимальное пособие увеличат на 1,6 тысячи, то минимальное вырастет на 100 рублей — с 4 400 до 4 500 рублей
Фото: © pixabay.com
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