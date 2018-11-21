Магия на миллиард. Кого в Москве запишут в колдуны?

Ассоциация колдунов может появиться в Москве в ближайшее время. Такую идею предложил депутат Московской городской думы Антон Палеев. Неужели всё так плохо и колдунов расплодилось столько, что потребовалась официальная структура для регулирования магической деятельности?

Отвороты, заговоры, гадание на кофейной гуще — привычный набор магической ерунды. На первый взгляд, в такое не верят даже дети. Но это на первый взгляд. По экспертным оценкам, годовой оборот сверхъестественного рынка оценивается в 300 миллионов долларов, или почти в 20 миллиардов рублей. Это больше, чем годовой доход бюджета Республики Адыгея. 20 млрд — столько же государство тратит в день на выплату всех российских пенсий.

Психологи против тёмных сил

Психологи чётко выделяют тех, кто в зоне риска. И, как ни странно, это два полюса. С одной стороны, социально необеспеченные, малограмотные слои населения. Они верят в чудо как средство быстрого решения накопившихся проблем. Им также нужна моральная поддержка. И на этот крючок их подсаживают маги, которые, как правило, владеют психологическими методиками. Зачастую люди попадают в зависимость от предсказаний и советов и начинают постоянно платить деньги за сеансы.

Второй полюс, как ни странно, — успешные и состоятельные люди. У них есть чёткие большие цели, а потому и большие препятствия и трудности. Именно им может казаться, что на них постоянно валятся трудности, которые создают им противники, используя магические приёмы. Или они желают усилить позиции за счёт магии. Для магов интересны те, кто многого хочет от жизни, готов использовать все средства для достижения целей и платить сразу и много. В такой ВИП-категории работают особые маги и колдуны.

И любовь народная к колдунам понятна. Волшебники паразитируют на человеческих слабостях. Человеку обидно осознавать ограниченность своих ресурсов, ограниченную возможность управлять своей жизнью.

Психолог Андрей Зберовский считает, что маги и волшебники — это очень опытные манипуляторы, которые давят на штампы жизни. Говорят: "Вы в детстве чуть не умерли, вы сталкивались с трудностями, у вас есть завистники". За счёт банальных фактов располагают человека.

Нужно понимать: нет магических потусторонних сил. Лучший способ уберечься — это сказать себе: "Если эти люди всё знают и всё могут, то зачем они берут с людей деньги и не купаются в роскоши?" Андрей Зберовский, психолог Фото из архива Андрея Зберовского

Психологи уверены: маги плодятся, когда общество лишено чёткой системы ценностей и находится в кризисе. Этой неуверенностью, как манной, подпитываются колдуны и ведьмы. Люди растерянны, не знают, что их ждёт. А когда отказывает логика, на помощь приходит тайное. Они платят за обещание, что "всё будет хорошо". Это подтверждают опросы ВЦИОМа. В октябре россиян спросили, верят ли те в магию.

Маги контролируют магов

Не все маги — шарлатаны, уверен автор идеи депутат Московской городской думы Антон Палеев. Он долгое время занимается религиозными организациями. И считает, что не каждый колдун достоин скепсиса. Депутат выделяет мастеров медитации и знатоков тайных практик, которых он считает хорошими специалистами. Просто за неимением другого определения они зовут себя колдунами.

Это рыночный инструмент. Как вы выбираете магазин? Слушаете, что говорят. Если обратился к магу гражданин и ему не помогли — ассоциация будет разбираться. Я предлагаю создать возможность оценки, которая выявит аферистов и сможет осуждать колдунов Антон Палеев, депутат Московской городской думы Фото: © facebook/Антон Палеев

Правда, есть проблемы, которые рыночный подход никак не решает. Одно дело, когда всё происходит в мире Гарри Поттера, где магия существует и является реальностью. Но в нашей материалистичной вселенной магии нет в системе мер и весов, оценить её действие можно только как "верю — не верю". Проще говоря, магия — сказка, выдумка. Магическую деятельность нельзя официально лицензировать, потому что нельзя лицензировать то, чего не существует.

У кого-то из магов выдумка и обаяние лучше, у кого-то хуже. Но даже если люди, обладающие хорошей выдумкой, выгонят из своих рядов тех, кто выдумывает плохо, что получит от этого обычный россиянин? Скорее всего, то же, что и обычно, — ничего. Зачем ради ничего создавать целую бюрократическую структуру — ассоциацию магов?

Можно предположить, что дело в 300 млн долларов, которые крутятся где-то вдалеке от государства. Но в таком случае не станет ли ассоциация магов просто ещё одной, на этот раз волшебной, кормушкой для коррупционеров?

Взгляд на рынок волшебных услуг

Если бы очкастый волшебник Гарри Поттер или его взрослый коллега Ньют Саламандер вдруг оказались без денег, они бы не пропали, переехав в Россию, в Москву. Правда, не факт, что выпускники "Хогвартса" выжили бы в столичной конкуренции.

Стоит набрать в поисковике "маг Москва", как вываливается длинный список персонажей книг фэнтези среднего пошиба. На страницах Интернета идёт война: чёрный маг Иван бьётся с белым магом Владимиром, румынская колдунья Руанна призывает силы природы, а цыганская волшебница Велимира размахивает куклой вуду и обещает заговоры на любовь. Волшебники сражаются за наши деньги. Вот небольшой список объявлений, найденных за пару минут. Можете пролистать слева направо.

Кто эти люди, внезапно обретшие магическую силу? Судя по описаниям на сайтах, бывшие учительницы, психологи или воспитательницы обрели дар внезапно, после клинической смерти или разговора с бабушкой-целительницей. Одни получили магическую силу после медитации, а другие просто с детства "умели видеть суть вещей". В общем, ассортимент велик.

Цены на услуги помогут практикующему волшебнику обустроить свой сказочный мирок даже с учётом скачков курса валюты. По предоплате берут от 2000 до 4000 рублей.

Отворот, приворот, сглаз, финансовая удача или бесконечная потенция обойдутся страждущему в 8–10 тысяч рублей. И это без допуслуг, которые наверняка навяжут, когда выяснится, что на клиенте не замеченное ранее родовое проклятие или висящий за левым плечом энергетический вампир.

Качество услуг, которые оказывают маги, волшебники, колдуны, экстрасенсы, ведуньи, чёрные монахи и прочие выдуманные персонажи, не проверишь. Кое-где обещают 80-процентную гарантию. Потому что "даже самый сильный колдун не готов гарантировать результативность обряда. Есть шанс изменить ситуацию к лучшему на 90 или 95 процентов, но никак не на 100".

Маги работают онлайн. Дистанционно можно узнать судьбу человека по фото или погадать в среднем за 1500 рублей.

Слово магам

Даже сами маги категорически против создания любого реестра экстрасенсов и чернокнижников. Они заочно подозревают депутатов в коррупции. Я позвонил по одному из телефонов женщине, которая представилась как маг Анастасия.

Я против таких реестров. Потому что попадут туда только маги-мошенники. Кто деньги заплатит, тот и станет хорошим сразу. Кто-то людям помогает, а кто-то просто деньги дерёт. Точнее оценить сложно. Но люди сами знают. Так что реестров не нужно Маг Анастасия Фото: © Pixabay

Каждый верит в то, во что хочет. Можно сто раз говорить людям, что колдовства не существует, но есть ситуации, когда клиенты найдутся. Когда человек пойдёт и будет хвататься за соломинку, потому что рациональное помочь не может. И нет смысла объявлять охоту на ведьм. Потому что в рыночной экономике спрос рождает предложение. А спрос на экстрасенсов есть. Но что даст россиянам ассоциация магов, кроме, возможно, очередной монополии, на этот раз волшебной, — непонятно совершенно. Хотя нет, понятно: не даст ничего, это пустая трата времени.

Возможно, в этой ситуации сработает лишь метод "клин клином вышибают". И если нет возможности документально сертифицировать или юридически запретить деятельность волшебников, то и действовать надо по их правилам. Для начала мы рекомендуем депутатам Мосгордумы купить сову и отправить её в "Хогвартс".

Если ответа не будет, то стоит найти в Москве самого сильного мага и назначить его министром магии. Тогда он будет контролировать действия остальных колдунов. И таким образом в Москве разберутся, где настоящие волшебники, а где обманщики. А тогда уже ждём появления департамента противодействия вампирам и комитета по охоте за привидениями. Без этих организаций работа будет неполной.